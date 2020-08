LG Electronics annonce un masque purificateur d’air alimenté par batterie, qui sera disponible au quatrième trimestre sur certains marchés

Tendance FP28 août 2020 00:20:37 IST

LG Electronics a officiellement annoncé un purificateur d’air portable que l’on peut porter sur son visage comme un masque. Le purificateur d’air portable PuriCare utilise deux filtres HEPA H13, similaires aux filtres utilisés dans les purificateurs d’air domestiques.

Dans un communiqué, la société d’électronique sud-coréenne a déclaré qu’elle “donnerait un nouveau sens à l’air pur et personnel avec l’introduction du PuriCare Wearable Air Purifier à l’IFA 2020”.

La société a également déclaré que le purificateur d’air sera disponible à partir du quatrième trimestre dans certains marchés.

LG déclare que le purificateur d’air portable PuriCare résout les problèmes de masques faits maison de qualité incohérente et de pénurie de masques jetables.

Selon LG, le purificateur d’air est doté de deux ventilateurs et d’un capteur respiratoire breveté qui permet aux utilisateurs de respirer de l’air propre et filtré tout en détectant le cycle et le volume de la respiration du porteur et en ajustant les ventilateurs à trois vitesses en conséquence.

Les ventilateurs s’accélèrent automatiquement pour faciliter l’entrée d’air et ralentissent lors de l’expiration pour faciliter la respiration.

L’appareil est équipé d’une batterie légère de 820 mAh qui offre jusqu’à huit heures de fonctionnement en mode bas et deux heures en mode élevé. Il est conçu de manière ergonomique pour s’adapter parfaitement au visage de l’utilisateur afin de minimiser les fuites d’air.

Parlant de l’appareil, Dan Song, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, a déclaré: «À une époque où les consommateurs recherchent des moyens de rendre la vie plus sûre et plus pratique, il est important que nous puissions offrir des solutions qui ajoutent une valeur mesurable . »

L’appareil est livré avec un étui qui aide également à maintenir l’hygiène. Il est équipé de lampes UV-LED qui tuent les germes nocifs. L’étui peut même charger le masque et envoyer une notification à l’application mobile LG ThinQ sur les appareils iOS et Android lorsque les filtres doivent être remplacés pour des performances optimales.

Enfin, tout, des filtres aux sangles auriculaires du purificateur d’air portable PuriCare, est remplaçable et recyclable.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂