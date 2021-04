LG dit que certains de ses mobiles recevront Android 12 (mais personne ne les a crus)

Nous ne sommes pas très optimistes, mais LG affirme qu’Android 12 sera disponible pour certains de ses modèles même si LG Mobile s’est arrêté.

Hier, il a été confirmé ce qui était un secret de polichinelle, c’est-à-dire LG Mobile a fermé ses activités dans l’industrie des smartphones après sa vente au Vietnamien Vingroup a été frustré et après plusieurs changements stratégiques et plusieurs exercices enchaînés avec des pertes économiques que la maison mère n’était pas disposée à continuer d’assumer, encore moins avec les complications actuelles du marché et l’énorme concurrence des géants chinois.

Dans tous les cas, LG était également une entreprise reconnue avec des millions d’utilisateurs dans le monde, tant se demandent ce qu’il adviendra de leurs smartphones de la firme sud-coréenne ils rassurent tout le monde avec après-vente, maintenance et même Prise en charge de la mise à niveau?

Ne fais pas de grimaces étranges car oui, on le sait déjà LG n’était pas l’un des fabricants les plus impliqués dans la mise à jour rapide de leurs appareils, mais maintenant, dans certaines notes de leur division sud-coréenne, les développeurs de xda-développeurs, qui sont cités par des collègues de The Verge, ont trouvé des références à « Une mise à jour du système d’exploitation Android 12 pour certains modèles ».

LG ferme: que se passe-t-il maintenant avec mon mobile LG?

Évidemment, nous sommes très sceptiques face à cette annonce, et c’est en effet que la société a confirmé dans son communiqué de presse annonçant la fermeture, que maintiendrait le support après-vente pour les mises à jour de sécurité, sans plus de détails, tout en laissant le avertissement aux États-Unis qui « LG peut proposer certaines mises à jour du système d’exploitation pour certains modèles ».

Curieux est-ce que Ils ne se sont jamais démarqués de LG pour être les premiers ou les meilleurs lors de la mise à jour leurs terminaux, même pas lorsqu’ils étaient en concurrence avec les meilleurs de l’industrie mobile, alors prenons cette information avec un gros conditionnel et mettez-les au réfrigérateur jusqu’à confirmation.

Nous n’avons pas beaucoup d’espoir car LG ne s’est jamais démarqué avec ses mises à jour, mais la chose normale est de penser que si Android 12 atteint un mobile LG, il ne le fera qu’au dernier haut de gamme et sur une longue période de temps.

La chose logique est de penser aussi que si LG met enfin à jour l’un de ses modèles vers Android 12, fais-le avec les dernières et meilleures performances, parmi lesquels on devrait retrouver le LG Wing ou le LG V60, sans espoir de smartphones plus anciens ou de catégories moyennes et basiques.

De plus, la chose normale est que cette mise à jour met encore beaucoup de temps à arriver même longtemps après que Google a publié la version finale d’Android 12, laissant les téléphones LG pour l’instant uniquement avec la prise en charge des correctifs de sécurité.

Quoi qu’il en soit, nous serons attentifs, car ce serait une excellente nouvelle pour LG de maintenir le support des mises à jour pour ses utilisateurs après la disparition complète de LG Mobile. Au moins la parole donnée au client qui a acheté serait conservée, et cela toujours c’est particulièrement bon pour l’image d’une marque qui suivra ses traces dans d’autres secteurs de l’électronique grand public.

LG quitte le marché des smartphones

Rubriques connexes: LG, Mobiles, Technologie

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂