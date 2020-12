Leyline est une nouvelle plate-forme à but non lucratif qui aide les joueurs à se connecter avec des causes caritatives dans le monde entier

Les créateurs de contenu en ligne organisent souvent des événements de jeu spéciaux pour collecter des fonds pour diverses associations caritatives. Il existe de nombreuses causes notables en ligne, mais certains créateurs ont du mal à se connecter avec les causes. Le monde est actuellement confronté à de nombreux défis, tels que la situation du COVID-19, mais aussi la pauvreté, la faim et le changement climatique, entre autres.

Un ancien membre de Blizzard Entertainment, Jeremy Dela Rosa, a décidé de créer une plateforme à but non lucratif appelée Leyline. Cette nouvelle plate-forme est conçue pour améliorer la façon dont les communautés de joueurs peuvent se connecter avec des causes caritatives.

Leyline travaille à créer une économie numérique au service de toute personne ayant un. PC ou appareil mobile spécifique pour les aider à contribuer aux causes qui comptent le plus pour eux. En même temps, ils peuvent gagner des prix comme des articles numériques ou des cartes-cadeaux. Les participants peuvent choisir ce qu’ils souhaitent soutenir en sélectionnant une catégorie de causes soit dans le monde, soit au niveau local.

En contribuant de différentes manières, telles que la puissance de traitement inactive, le bénévolat, le don de sang ou d’autres moyens éligibles, les participants gagnent des «points» Leyline Marketplace. Ces points sont ensuite échangés contre une variété de récompenses qui comprendront des éléments de jeu pour les jeux. Les points et les objets sont liés au compte d’un joueur, et la société s’assure que les joueurs sont secrets dans un portefeuille dédié basé sur la blockchain.

Leyline compte actuellement plus de 50 membres du personnel et bénévoles qui ont une expérience dans les domaines de la technologie, des jeux, de la politique et de l’éducation. La plate-forme s’est associée à l’infrastructure ouverte de Berkeley pour le réseau informatique pour aider à créer un «supercalculateur» distribué utilisé pour traiter les données et plus encore. Le BOINC concentre actuellement ses efforts sur un remède contre le COVID-19.

Leyline est également actuellement pris en charge par Leyline est également soutenu par plusieurs sociétés de premier plan, notamment Geek Therapeutics, Nodwin Gaming, NZXT et XIDAX. Ces entreprises ont donné des articles incitatifs aux contributeurs de la plateforme et du personnel supplémentaire pour soutenir les efforts de la plateforme.

Jeremy Dela Rosa, fondateur et PDG de Leyline, a également commenté le projet, déclarant:

Nous avons toujours été passionnés par le fait d’essayer d’avoir un impact positif important dans le monde. Nous savons que tout le monde veut contribuer à rendre le monde meilleur, mais cela peut être inutilement complexe. Grâce à Leyline, nous voulons créer un écosystème en ligne qui récompense les bonnes choses dans le monde réel.

Leyline accepte actuellement les inscriptions anticipées pour ceux qui souhaitent avoir une longueur d’avance dans leur adhésion. Le formulaire de candidature est actuellement disponible sur le site officiel de la plateforme.