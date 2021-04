Lexus LF-Z Electrified: voilà à quel point l’avenir électrique du constructeur japonais est spectaculaire

Lexus est le dernier constructeur à entrer sur le marché des voitures électriques, ou du moins le dernier à avoir l’intention de le faire. La division luxe de Toyota a dévoilé la Lexus LF-Z Electrified, un concept de voiture électrique qui trace les lignes de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les années à venir.





Le véhicule ne sera pas proposé à la vente en tant que tel, mais il sera Il servira d’inspiration pour les futures voitures que la marque fera sortir au marché. Bien qu’ils aient déjà sorti des hybrides et des électriques, ceux qui s’en inspirent seront les premiers à venir avec une plate-forme dédiée. Ils espèrent présenter deux vraies voitures inspirées de la Lexus LF-Z Electrified avant la fin de l’année.

Sportif, élégant et puissant

En commençant par l’aspect extérieur, la voiture est un mélange entre SUV et crossover avec des détails sportifs. Dans la partie avant, l’absence de caladra se démarque, bien qu’avec des phares imposants et le logo Lexus éclairé. Avec l’arrière légèrement surélevé, c’est là que le design se démarque, prévoyant par exemple un aileron de requin et une ligne de feux stop qui occupent tout l’arrière.

À l’intérieur de la voiture a plus d’aspects conceptuels qu’un vrai véhicule. Nous avons des sièges très stylés et sportifs ainsi qu’un volant en forme de barre. Lexus a placé un immense cockpit et promet même une réalité augmentée à l’intérieur du véhicule. Pour le reste, ils essaient d’éviter les distractions et les éléments inutiles en laissant un intérieur très minimaliste.

Si on passe à la performance du véhicule lui-même, on est face à la promesse de l’accélération de 0 à 100 km / h en 3 secondes pour un poids de voiture de 2 100 kg. Pour cette Lexus LF-Z aurait un Moteur de 400 kW (544 ch) et 700 Nm de couple.

En ce qui concerne la batterie, elle sera en bas et il s’agit de un lithium-ion de 90 kWh. Une telle batterie permettrait à la voiture d’avoir jusqu’à 600 kilomètres d’autonomie. Malgré cela, il faudrait voir en pratique combien obtient un véhicule Lexus basé sur le LF-Z Electrified.

Quoi qu’il en soit, la Lexus LF-Z Electrified, quelle que soit sa beauté, n’est qu’un concept et ne sera pas une vraie voiture. Les véhicules qui arrivent finalement sur le marché diffèrent souvent considérablement des concepts dont ils sont inspirés. Pourtant, cela nous permet de nous faire un aperçu de ce qui va venir de Toyota / Lexus. Jusqu’à présent, Toyota a déjà présenté des propositions beaucoup plus modestes.

