Lexus a célébré les 10 ans du LFA avec… l’origami

Produit pendant seulement deux ans, entre fin 2010 et fin 2012, le Lexus LFA est l’une des super voitures de sport japonaises (et mondiales) les plus rares, avec seulement 500 unités hors de la chaîne de montage.

Sous le capot, en position centrale avant, il y avait un V10 avec «seulement» 4,8 l capable de développer 560 ch à 8700 tr / min et 480 Nm de couple, avec le ligne rouge apparaissant seulement à environ 9000 tr / min, étant atteint en seulement 0,6 seconde (d’où le compte-tours numérique emblématique, car l’aiguille analogique ne pouvait pas suivre le moteur dans la rotation en montée).

Or, compte tenu de toutes ces caractéristiques du super sport rare, les 10 ans de son lancement ne pouvaient pas passer inaperçus, et c’est pourquoi Lexus a décidé de l’honorer en créant une version… sur papier.

Disponible sur ce lien, le Lexus LFA en origami peut être assemblé par n’importe qui, il suffit de suivre les instructions. Pensez-vous que cet hommage est suffisant ou la LFA méritait-elle quelque chose de plus pour célébrer l’occasion?