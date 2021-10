L’extraction 2 sera «plus grande et plus méchante» se vante de Chris Hemsworth

Chris Hemsworth a taquiné la portée de la suite du film d’action Netflix Extraction 2, décrivant les cascades et les séquences comme « plus grosses et plus méchantes » que son prédécesseur déjà assez gros et assez mauvais. Partageant un extrait des coulisses du premier film, Hemsworth a salué le travail acharné et le dévouement de l’équipe de cascadeurs du film après leurs victoires aux récents Taurus World Stunt Awards, tout en taquinant les nouvelles aventures du mercenaire Tyler Rake.

« D’énormes victoires pour @extractionfilm aux Taurus World Stunt Awards. Un grand merci et félicitations à l’incroyable équipe de cascadeurs pour s’être mise en jeu, faisant d’Extraction le succès massif qui continue d’être. Le tournage pour la suite sera bientôt et croyez-le pas. sera plus gros et plus méchant que le premier. Restez à l’écoute pour encore plus de chaos ! @samhargrave @russo_brothers @agbofilms @netflix Meilleur combat @bobbydazzler84 @dargan_fire @travisegomez @battlecat_stunts_inc Le plus dur coup @bobbydazzler84 @dargan_fire Meilleure coordination de cascades @dan1. »

La première Extraction impressionné par ses séquences d’action inventives et souvent brutales, pour lesquelles l’équipe derrière le film a maintenant reçu les prix du meilleur combat, du coup le plus dur et de la meilleure coordination de cascade lors de l’événement Taurus World Stunt Awards. Grâce aux décors intenses et au pouvoir vedette de l’acteur principal Chris Hemsworth, Extraction est rapidement apparu comme un énorme succès pour Netflix, devenant le film original le plus regardé du service de streaming avec 99 millions de foyers signalés au cours de ses quatre premières semaines.

Réalisé par Sam Hargrave et écrit par Joe Russo, Extraction suit Thor : Amour et Tonnerre la star Chris Hemsworth en tant que mercenaire du marché noir nommé Tyler Rake, qui n’a plus rien à perdre grâce à sa longue et violente carrière. Alors qu’il est à son plus bas niveau, Rake a une chance de se racheter lorsqu’il est engagé pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime international emprisonné, mais, dans le monde obscur des trafiquants d’armes et des trafiquants de drogue, une mission déjà mortelle se rapproche de l’impossible.

Bien que l’on sache encore très peu de choses sur la direction de la suite, Chris Hemsworth a depuis taquiné plus d’une autre aventure pour Tyler Rake en disant: « Nous voulions faire un film différent, unique, passionnant, plein d’action mais qui vraiment repoussé les limites et je pense que nous y sommes parvenus, mais rien de tout cela n’a été possible sans votre soutien. Je vous suis éternellement redevable. Ce fut l’une des expériences les plus incroyables que j’ai jamais vécues sur le plateau et nous allons essayer d’en faire une autre couple de plus pour vous. »

Joe Russo a quant à lui laissé entendre que Extraction 2 pourrait être à la fois une préquelle et une séquelle en disant : « J’ai commencé à écrire la séquelle (préquelle ?) pour monter l’échelle sur celui-ci, à la fois émotionnellement et physiquement. »

Filmer sur Extraction 2 devrait commencer bientôt, la production ayant récemment été déplacée d’un tournage prévu en Australie vers l’Europe, plus précisément Prague, la capitale de la République tchèque, en raison d’une myriade de facteurs associés à la fois à la situation mondiale actuelle et au retour de la star Chris Hemsworth calendrier. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Chris Hemsworth.

Sujets : Extraction 2, Extraction, Netflix