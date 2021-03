L’extension Outer Worlds résout un meurtre sur PS4 la semaine prochaine

Obsidian est peut-être à l’abri sous l’égide de Microsoft ces jours-ci, mais The Outer Worlds continue d’être pris en charge sur PlayStation 4, avec la deuxième extension majeure du titre Murder on Eridanos officiellement confirmée pour une sortie le 17 mars. L’intrigue tournera autour du meurtre de la célèbre actrice Halcyon Helen, et vous dirigerez l’enquête.

« Vous devrez interroger des témoins, vous renseigner sur les alibis potentiels et argumenter qui, selon vous, est responsable », a expliqué la directrice du jeu Megan Sparks sur le blog PlayStation. «Cela conduit également à des résultats divertissants car c’est à vous de décider quoi faire. Accusez-vous à tort un spectateur innocent? Présentez-vous un cas médiocre avec un manque de preuves? Comment les autres vont-ils réagir? Que se passe-t-il si vous essayez de convaincre les gens que vous êtes en quelque sorte responsable du meurtre? Oui, même cela est possible!

Au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire, vous obtiendrez un nouvel outil: l’amplificateur de discordance. «Cet appareil étonnant utilise la science pour révéler des indices dans votre environnement immédiat. Non seulement il expose des détails qui ouvriront de nouvelles options de quête, mais il fournit également sa propre analyse humoristique de ces détails. Nous savons que vous apprécierez ce merveilleux partenaire scientifique, et nous avons hâte de voir les réactions de chacun qui l’utilisera tout au long de l’expansion.

Il s’agit du dernier pack de contenu téléchargeable prévu pour The Outer Worlds, et vous pouvez l’obtenir individuellement ou avec le précédent add-on Peril on Gorgon dans le cadre du Pass d’extension. C’est toujours agréable de voir des extensions traditionnelles à grande échelle comme cette version – elles sont devenues rares ces dernières années – et on dirait que cela va terminer le jeu avec des quêtes et des interactions amusantes.