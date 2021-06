L’explosion d’un « chaînon manquant » sur le soleil pourrait élucider des mystères solaires de longue date

Une nouvelle étude d’une éruption solaire « chaînon manquant » espère comprendre le mécanisme qui cause toutes les éruptions solaires. Cette simulation montre l’évolution d’un CME furtif. (Crédit image : Goddard Space Flight Center/ARMS/Joy Ng de la NASA , producteur)

Une incroyable explosion sur le Soleil aide les scientifiques à découvrir de nouvelles informations sur les causes éruptions solaires et comment nous pourrions mieux les prévoir à l’avenir.

En mars 2016, les scientifiques ont utilisé l’Observatoire de la dynamique solaire de la NASA et l’Observatoire solaire et héliosphérique, une mission conjointe de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour observer une explosion spectaculaire sur le soleil. L’événement a montré les caractéristiques de trois types différents d’éruptions solaires qui se produisent généralement séparément mais, uniquement, se sont produites ensemble cette fois, selon un communiqué de la NASA . Parce qu’il comprenait de nombreux types d’événements à la fois, les scientifiques enquêtant sur l’explosion dans une nouvelle étude pensent que ce phénomène étrange pourrait révéler les causes de tous les types d’éruptions solaires.

« Cet événement est un chaînon manquant, où nous pouvons voir tous ces aspects de différents types d’éruptions dans un petit paquet soigné », Emily Mason, auteure principale de la nouvelle étude et scientifique solaire au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland , a déclaré dans le même communiqué. « Cela fait comprendre que ces éruptions sont causées par le même mécanisme, mais à des échelles différentes. »

En rapport: La colère du soleil : voici les pires tempêtes solaires de l’histoire

Il existe généralement trois variétés différentes d’éruptions qui peuvent avoir lieu sur le soleil : les éjections de masse coronale (CME), les jets ou les éruptions partielles. Les CME et les jets sont explosifs et projettent des particules et de l’énergie dans le vide de l’espace. Les jets sont éjectés sous forme de minces faisceaux de matière solaire, et les CME créent des bulles massives de matière qui sont expulsées par les champs magnétiques du soleil. Contrairement à ces deux-là, les éruptions partielles proviennent de la surface du soleil mais ne se rendent pas complètement dans l’espace ; la matière qui éclate retombe simplement sur le soleil.

Au cours de l’éruption de mars 2016, les scientifiques ont observé une éruption de matière solaire chaude d’une région « magnétiquement active » de la surface du soleil, selon le communiqué. Cette éjection était trop importante pour être considérée comme un jet, mais pas assez grande pour être qualifiée de CME et, peu de temps après l’éruption, un matériau de surface plus froid a commencé à exploser au même endroit avant de retomber vers le soleil. L’événement semble avoir les caractéristiques des trois différents types d’éruptions solaires, les scientifiques pensent donc qu’elles pourraient toutes être causées par le même phénomène et, par conséquent, en trouvant le mécanisme derrière cet événement, ils pourraient expliquer les origines de toutes les éruptions solaires.

C’est pourquoi les scientifiques qualifient l’événement d’éruption de la « pierre de Rosette », qui fait référence à la pierre de Rosette, un artefact avec une écriture en hiéroglyphes, en démotique égyptienne ancienne et en grec ancien, qui a enfin aidé les érudits à déchiffrer les hiéroglyphes anciens.

Suite aux observations de l’éruption, les scientifiques continuent d’étudier l’éruption et d’autres similaires, les modélisant pour étudier le mécanisme derrière elles et le déclencheur qui les a déclenchées. Ceci est important pour nous ici sur Terre, en particulier, car les CME libèrent de grandes quantités de particules chargées et peuvent interférer avec les réseaux électriques sur Terre et même créer un danger pour les astronautes et la technologie spatiale. Ainsi, en comprenant mieux le mécanisme derrière les éruptions solaires, les scientifiques espèrent pouvoir mieux les prévoir et prévenir les dommages causés par les CME.

Envoyez un e-mail à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.