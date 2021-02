L’explosion de Bitcoin déclenche la valorisation de Coinbase, qui dépasse les 100 milliards de dollars et se prépare à entrer en bourse

Le Bitcoin et les crypto-monnaies en général explosent. Bitcoin a récemment dépassé la barre des 50000 dollars et commence à convaincre les géants de l’industrie, à la fois des banques et des entreprises comme Tesla. Cette augmentation de valeur a également été un coup de pouce pour Coinbase, l’un des Échanges le plus populaire au monde, qui se prépare à devenir public et dont la valorisation a dépassé les 100 milliards de dollars, comme avancé d’Axios.

Fin janvier, Coinbase a confirmé son intention de devenir publique dans un format d’inscription directe. Selon Axios, « Coinbase pourrait devenir public avec un Évaluation initiale plus élevée que toute autre entreprise de technologie américaine depuis FacebookEn ce sens, il convient de rappeler que Facebook était évalué à plus de 100 milliards de dollars en 2012. Twitter, devenu public en 2013, était évalué à 31 milliards de dollars et Snapchat, qui l’a fait en 2014, était évalué à près de 24 milliard.

Un Bitcoin au support croissant

Selon les informations auxquelles Axios a eu accès, Coinbase a clôturé 2019 avec une perte nette de 30 millions sur 530 millions de revenus. Cependant, Au cours des neuf premiers mois de 2020, il a généré 141 millions de bénéfices nets. L’augmentation est importante, et que les chiffres n’envisagent pas les derniers mois, au cours desquels le prix du Bitcoin a grimpé en flèche pour dépasser la barrière des 50000 dollars.

Et c’est quelque chose qui a du sens. C’est en octobre 2020 que PayPal a annoncé qu’il prenait en charge Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. PayPal a déclaré que son idéal initial était d’offrir la possibilité de acheter, vendre et gérer des crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash) aux États-Unis, quelque chose qui s’étendra plus tard au reste des marchés. C’était, presque sans aucun doute, le déclencheur de la croissance brutale que Bitcoin a connue récemment.

Depuis, Bitcoin n’a pas cessé de recevoir du support (bien que l’ombre de la volatilité soit toujours là). Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin; Mastercard a annoncé qu’elle prendrait en charge les crypto-monnaies; BBVA va investir dans Coinbase et permettra même aux clients d’acheter et de vendre des crypto-monnaies; La Banque centrale du Kenya va utiliser Bitcoin comme réserve de valeur et même le maire de Miami a récemment déclaré qu’il encouragerait la collecte des salaires ou le paiement des impôts avec Bitcoin.

Le Bitcoin n’est pas la seule monnaie dont la valeur a explosé ces derniers mois. Les crypto-monnaies comme Ether ont également beaucoup progressé, au point d’avoir franchi pour la première fois la barrière des 1000 dollars. À ce jour, Ether vaut environ 2000 €. La valeur du XRP a également grimpé en flèche, qui reste à 0,5 USD (en octobre, elle était de 0,2 USD), et même Dogecoin, qui est une crypto qui est apparue comme une blague, est passée de 0,002 € en octobre à plus de 0,07 €.

