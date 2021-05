L’exploitation minière de Bitcoin est la nouvelle serre de marijuana: c’est ainsi qu’ils exploitent clandestinement le réseau électrique

C’était une opération policière assez simple à première vue. À la périphérie de la ville anglaise de Birmingham, une usine industrielle consommait beaucoup d’électricité depuis des mois. Selon la police, de nombreuses personnes visitaient régulièrement le bâtiment à différents moments de la journée, il y avait de nombreux conduits de ventilation et des câbles bien visibles de l’extérieur. Quelque chose ne sentait pas bon. Un drone corporel avait détecté beaucoup de chaleur provenant du bâtiment.

Ce ne pouvait être qu’une chose: une ferme de marijuana en intérieur.

Ce n’était pas. La police a fouillé les installations de la zone industrielle de Great Bridge, à Sandwell, le 18 mai en raison de rapports de renseignement suggérant que la plante était utilisée comme ferme de cannabis. Cependant, ce que les agents ont trouvé en entrant dans le bâtiment était une banque d’environ 100 ordinateurs et zéro cannabis. C’était une mine de crypto-monnaie clandestine.

La police britannique a détruit ce qu’elle pensait être une usine de cannabis, pour trouver une ferme Bitcoin. L’électricité a été volée pour plus de 100 Antminer S9 https://t.co/pkIY5Par3F pic.twitter.com/zjd9TpeLbD – Tom Warren (@tomwarren) 28 mai 2021

Un vol d’électricité. Du matériel informatique a été saisi et des enquêtes auprès de Western Power, le réseau électrique, ont révélé plus tard que l’alimentation électrique avait été omise et que des milliers d’euros avaient été volés pour alimenter la mine. « Je comprends que l’extraction de crypto-monnaie n’est pas illégale en soi, mais extraire clairement de l’électricité du réseau électrique pour produire de l’électricité », a déclaré le responsable de l’enquête.

Pas quelque chose de nouveau. Les mines de crypto-monnaie clandestines ont commencé à émerger comme des terriers dans pratiquement tous les pays. La police russe a arrêté il y a longtemps un mineur de crypto-monnaie âgé de 30 ans, accusé d’avoir volé plus de 450000 euros d’électricité sur le réseau public. Ce qui se passe en Corée du Sud avec des élevages de volailles en couverture est un film. Dans ce pays asiatique, ces centrales reçoivent de l’électricité à des prix inférieurs de la part du gouvernement pour aider les industries en difficulté et soutenir des initiatives innovantes axées sur la technologie.

Il y a trois semaines, la police de la province de Gyeong-ki a arrêté un réseau qui louait délibérément des usines et des élevages de poulets dans la partie protégée de la ville pour recevoir de l’électricité à des prix nettement inférieurs. Dans les derniers mois de leur aventure illégale, le groupe a recruté plus de 40 individus qui ont généré plus de 300 000 euros.

Est légal. L’extraction de Bitcoin et de crypto-monnaie est légale dans la plupart des pays, y compris la Chine, qui interdit échanger des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum en septembre 2017. C’est légal essentiellement parce qu’il est avantageux pour les exploitants de réseaux électriques de fournir un excès d’énergie qu’ils ne peuvent plus fournir aux foyers et aux entreprises.

Et il n’est pas non plus illégal d’exploiter Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie en utilisant de l’électricité à faible coût. Cependant, il déguise les initiatives d’extraction de crypto-monnaie en une entreprise protégée dans une zone de développement restreinte pour tirer parti d’une électricité bon marché qui n’est fournie qu’aux organisations et institutions approuvées. C’est pourquoi les autorités sud-coréennes rédigent actuellement règlements pour empêcher les installations minières de profiter des villes où l’électricité est moins chère.

Pourquoi font-ils cela? Les mineurs de crypto-monnaie utilisent des ordinateurs spécialement conçus pour résoudre des équations mathématiques complexes qui permettent d’effectuer efficacement une transaction Bitcoin. Pourquoi font-ils cela? Ils sont récompensés pour leurs efforts. Lorsqu’un ordinateur réussit à résoudre le casse-tête, il peut traiter certaines transactions sur le réseau et facturer des frais pour ces services. Les revenus quotidiens de l’exploitation minière dans le monde ont atteint un record de 70 millions d’euros le 15 avril, selon CoinDesk.

Cependant, l’ensemble du processus consomme beaucoup d’énergie en raison de la quantité d’énergie utilisée par ces équipements. Nous en avons parlé sur Magnet. Bitcoin a une empreinte carbone comparable à celle de la Nouvelle-Zélande, produisant 36,95 mégatonnes de CO2 par an.

L’Iran dit non. En fait, l’Iran a interdit il y a quelques jours à peine le minage de crypto-monnaie pendant quatre mois après une série de pannes non planifiées dans les villes. Le président Hassan Rohani a expliqué que ce type d’exploitation minière drainait chaque jour 2 gigawatts d’électricité du réseau électrique iranien. Environ 4,5% de toute l’exploitation minière de Bitcoin dans le monde a eu lieu en Iran entre janvier et avril de cette année, selon la société d’analyse de la blockchain Elliptic.

Cela le place dans le top 10 mondial, tandis que la Chine occupe la première place avec près de 70%. Les responsables chinois ont également récemment indiqué qu’ils prendraient des mesures pour freiner le minage de crypto-monnaie en Chine, l’un des plus grands marchés pour cela.

Le cannabis n’est pas sauvé. Revenir au cas curieux de la « ferme de cannabis » qui ne s’est jamais avéré être, que l’usine était en fait une mine de crypto-monnaie n’exempte pas cette entreprise du grand impact qu’elle a également sur la consommation d’électricité des pays. Dans cet article Magnet, nous avons expliqué comment les plantations intérieures utilisent également de grandes quantités d’électricité pour alimenter les lumières, les ventilateurs, les pompes à eau et les systèmes de chauffage. Qu’il suffise de dire que seules les fermes de cannabis américaines consommaient environ 1% de l’énergie électrique nationale.