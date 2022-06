L’expert en sécurité d’Apple dit qu’il y a une application que les gens ne devraient jamais installer sur leur iPhone

03 juin 2022 14:03:42 IST

Apple affirme avoir l’un des écosystèmes les plus sûrs et, avec l’iPhone, les utilisateurs contrôlent totalement leur confidentialité et leurs données. Alors que beaucoup de gens achètent en fait Les revendications d’Appleet il y a cas où les mots d’Apple se sont avérées vraies, les experts en sécurité du monde entier estiment que les utilisateurs doivent être proactifs en matière de confidentialité, quel que soit l’appareil ou le smartphone qu’ils utilisent.

L’expert en sécurité d’Apple et PDG de Spylix, Steven Walker, a déclaré dans une interview, indépendamment de ce qu’Apple prétend, les gens devraient se méfier d’une application en particulier et ne jamais l’installer sur leur iPhone. Cette application est Facebook Messenger.

Spylix est une application de suivi téléphonique utilisée par les agences gouvernementales du monde entier. Walker pense que ce n’est pas parce qu’une application est extrêmement populaire qu’elle peut être utilisée en toute sécurité. Il dit également qu’en raison de la popularité de Facebook Messenger, les gens ne pensent souvent pas qu’il s’agit d’une application problématique.

La principale raison pour laquelle Walker pense que Facebook Messenger compromet la confidentialité et les données d’un utilisateur est double. Premièrement, il appartient à Meta, anciennement détenue par Facebook, une société qui n’a pas fait ses preuves en ce qui concerne l’utilisation des données des utilisateurs sur leur plate-forme. Deuxièmement, et c’est la raison la plus pertinente pour Walker, c’est le fait que Facebook Messenger n’a pas de cryptage de bout en bout.

Walker pense qu’il existe plusieurs autres options de messagerie instantanée que les utilisateurs peuvent utiliser. WhatsApp, même s’il appartient à Facebook, est toujours beaucoup plus sécurisé que Facebook Messenger. WhatsApp compte environ 2 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, soit près du double de Facebook Messenger.

Ensuite, il y a des applications comme Telegram et Signal. Bien qu’ils ne soient pas aussi populaires que WhatsApp, les deux ont été développés en gardant à l’esprit la sécurité et la confidentialité. Des applications telles que WhatsApp, Signal et Telegram offrent un cryptage de bout en bout, qui devient de plus en plus une fonctionnalité essentielle des applications de messagerie instantanée.

Meta a affirmé qu’ils travaillaient sur le cryptage de bout en bout, mais ils ont renoncé à leurs délais à plusieurs reprises. Initialement, Facebook Messenger était censé obtenir un cryptage de bout en bout au plus tard en 2022. Maintenant, Facebook a repoussé la date limite à 2023. Les gens de Meta disent qu’ils craignent que de mauvais acteurs abusent du cryptage de bout en bout, et donc ils veulent prendre leur temps pour bien faire le système. Si tel était effectivement le cas, on ne peut s’empêcher de se demander comment se fait-il que de telles préoccupations ne soient pas un problème pour WhatsApp.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂