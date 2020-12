L’expérience Steam 010 augmente considérablement la profondeur de navigation des titres sur la plate-forme bondée

Il est relativement facile de se perdre métaphoriquement dans la sauce lorsque vous êtes un petit développeur indépendant qui cherche à se plonger dans des plates-formes encombrées à l’ère moderne; votre budget marketing est suffisamment petit pour éventuellement acheter le déjeuner de votre équipe de développeurs, vous n’avez pratiquement aucun fan en dehors de ce que vous avez pu générer de manière organique via les médias sociaux et de déterminer comment vous allez franchir la ligne fine entre culte -classique et inexistant est plus que suffisant pour les garder éveillés la nuit.

Tenez compte du nombre de titres sur Vapeur seul (bien plus de 23000 rien qu’en 2019, avec plus de sorties chaque jour), cela peut être une perspective effrayante.

Donc pendant Soupape a poursuivi ses efforts pour rendre les jeux sur PC plus abordables et accessibles aux fans du monde entier, ils sont également constamment confrontés à une tâche gigantesque: faire apparaître les titres aux parties intéressées, quel que soit le nombre de personnes qui les ont déjà vus ou achetés.

Cela seul est éprouvant: lorsque vous prenez des titres tels que Contes de Maj’Eyal et le Siralim franchise qui offre des centaines d’heures de combats RPG complexes et ne se fait remarquer par personne, tandis que d’autres titres sont en quelque sorte sous les feux de la rampe grâce à peu d’efforts sur la plate-forme, l’effort frustrant devient une montagne exaspérante à gravir.

Puisque vous attendez que Cyberpunk soit téléchargé et que les serveurs Steam se décomposent, PARLONS DU PLUS GRAND CHANGEMENT POTENTIEL DE DÉCOUVERTE DE LA VAPEUR DANS UNE HISTOIRE RÉCENTE QUI JUSTE CASUELLEMENT PERDU CINQ MINUTES IL Y A CINQ MINUTES Expérience 10 de Steam Labs: https: //t.co/3ZrDwYcdbF#Développement de jeu pic.twitter.com/NOh4PpawqX – Doucet « Sweet Leaf » de Lars (@larsiusprime) 10 décembre 2020

Entrez dans Steam Experiment 010: Browsing Steam.

Valve a pris leurs catégories standard et les a explosées en genres, thèmes et modes pour aider les joueurs curieux à trouver le prochain titre qui parle à leur âme même pour trouver le prochain joyau caché de la bibliothèque.

Que vous recherchiez des joyaux cachés de roguelikes d’action ou que vous cherchiez à vous plonger dans quelque chose avec un jeu coopératif avec un ami proche, Steam a rendu la possibilité de parcourir tous leurs titres beaucoup plus facile, et ils demandent volontiers aux utilisateurs de Steam de proposer. leurs deux cents pour rendre l’expérience plus viable.

La recherche dans les résultats est également relativement facile, bien que l’on puisse affirmer que cela a été mené de manière plus engageante avec Steam Experiment 004: Extension de requête de recherche (qui a récemment reçu une mise à jour intéressante).

Pourtant, alors que 004 offrait une recherche approfondie, cela pourrait peut-être être une fonction plus facilement disponible car elle présente les résultats d’une manière à laquelle les utilisateurs de Steam sont habitués plutôt que le sentiment relatif de RNG offert par 004.

Pour choisir de participer, cliquez simplement sur l’en-tête ‘Labs’ sur la page de la boutique Steam, recherchez l’expérience 010 et inscrivez-vous: cela vous ramènera à la page de la boutique avec un petit avertissement. Maintenant, cependant, lorsque vous cliquez sur les catégories, vous trouverez une sélection beaucoup plus large à parcourir sans plonger profondément dans la base de données.

Bonne chasse, joueurs.