L’expérience Real Life Stranger Things arrive au Royaume-Uni cet été

Une vraie vie Choses étranges L’expérience arrive au Royaume-Uni cet été, promettant des « décors immersifs et des effets spéciaux impressionnants » remplis de nostalgie des années 80.

Stranger Things : The Experience permet aux fans d’« être le héros » en débloquant leurs propres pouvoirs pour sauver Hawkins aux côtés de leurs personnages préférés.

L’expérience immersive d’une heure – qui débutera aux studios Troubadour Brent Cross de Londres en août – vous permet de commencer au Hawkins Lab pour « occuper le devant de la scène dans une exclusivité Choses étranges storyline’, en se portant volontaire comme cobaye pour participer à une nouvelle étude.

Stranger Things: The Experience arrive au Royaume-Uni cet été. Crédit : Stranger Things : L’expérience

Vous pourrez ensuite «entrer dans le monde des néons» d’une expérience «Mix-Tape», qui se présente comme un retour aux années 80 avec «de délicieux plats et boissons à thème, des séances de photos amusantes, Choses étranges marchandise, artistes interactifs et ambiance de fête radicale ».

Son site Web dit : « Vous avez toujours voulu être le protagoniste d’une aventure Stranger Things ? Votre chance est arrivée. Stranger Things: The Experience vous plonge tête première dans votre émission préférée – rejoignez Eleven, Dustin, Mike, Lucas, Max et Will pour un épisode très spécial mettant en vedette… vous !

“Aventurez-vous à l’intérieur du Hawkins Lab pour une expérience immersive d’une heure mettant en vedette une toute nouvelle histoire de Stranger Things, puis explorez un mélange Mix-Tape sur le thème des années 80 avec de la nourriture et des boissons, des produits spéciaux, des séances de photos et bien plus encore.”

Les fans pourront entrer dans leur émission Netflix préférée. Crédit : Stranger Things : L’expérience

L’expérience Mix-Tape propose des boutiques nostalgiques et des lieux emblématiques de l’émission, notamment Scoops Ahoy, Family Video et Palace Arcade.

Il y a aussi un bar Stranger Things pour de la nourriture et des cocktails inspirés de la série, tandis que des séances de photos vous permettront de poser pour des clichés dans le salon des Byers, dans un photomaton de style années 80 ou avec un Demogorgon.

Les billets coûtent 29,50 € par personne pour les 5 à 17 ans, ou 49 € par personne pour les plus de 18 ans, avec des forfaits de groupe disponibles à des tarifs réduits.

Des billets VIP sont également disponibles, qui incluent « l’entrée à l’expérience immersive du Hawkins Lab et le mélange de lieux Mix-Tape en liberté + une boisson gratuite, un cadeau spécial Stranger Things et un traitement de première ligne ».

Qui ne voudrait pas d’une séance photo avec un Démogorgon ? Crédit : Stranger Things : L’expérience

Les avis des utilisateurs sur le site Web de l’événement décrivent l’expérience comme un « must-see for fans », une personne écrivant : « Parfait pour tous les fans de Choses étranges. J’ai adoré les effets spéciaux et l’expérience de magasinage par la suite. Ils ont fait un travail incroyable.