L’expérience Money Heist arrive au Royaume-Uni

« Money Heist: The Experience » est un événement immersif qui donnera aux fans du monde entier la chance de mettre leur ruse criminelle à l’épreuve.

Cet été, des voleurs potentiels à Londres, Paris, Miami, Mexico et New York seront recrutés dans le gang notoire et mis au défi de se faufiler dans une multitude de cibles internationales, dont La Monnaie de Paris – la monnaie française.