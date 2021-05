«  L’expérience fantôme  »: Netflix explore la terreur thaïlandaise avec deux scientifiques prêts à prouver l’existence de l’au-delà

Netflix a trouvé une veine curieuse dans le cinéma surnaturel d’Asie, mais pas des nationalités les plus vues ici, comme le Japon ou Hong Kong, mais des endroits plus exotiques (mais avec une production cinématographique de grande envergure extrêmement commerciale), comme la Thaïlande ou l’Indonésie. Du cinéma d’horreur indonésien brutal, il a sorti des films tels que l’incroyable «La femme de l’enfer», et de Thaïlande est ce mélange particulier de thriller, de feuilleton et d’horreur surnaturelle.

Depuis lors, ‘The Phantom Experiment ‘est loin de la sobriété narrative des films nord-américains d’intrigue comparable, comme les productions «Insidious» ou Blumhouse. ‘The Phantom Experiment’ (qui en anglais a le titre encore plus drôle de ‘Ghost Lab’, comme s’il s’agissait d’un réalité Ghostbusters) est un véritable roller coaster où vous passez de l’hyperdrama à la terreur zombie sans en avertir le spectateur. Avec ses gouttes de thriller scientifique.

En fait, les deux protagonistes sont un couple de jeunes médecins qui sont convaincus de l’existence de l’au-delà et veulent le prouver scientifiquement. Pour ce faire, ils lanceront une série d’expériences mettant en péril leur propre intégrité et celle de leur entourage. Tout pour la science paranormale.

Et ce n’est que le point de départ, raconté en fait avec un certain sarcasme: par exemple, lorsque les protagonistes commencent leurs expériences, ils disent même que ce qui s’est passé dans le film thaïlandais «Shutter: The Photographer» ne fonctionne pas. « Shutter » est l’un des grands succès du fantastique cinéma thaïlandais, et il a engendré plusieurs remakes, y compris les «Portraits from Beyond» nord-américains. En d’autres termes, les protagonistes sont très conscients d’être dans une expérience multigénique où tout est permis.

Entre ‘Ghost’ et ‘The Ghostbusters’

Bientôt cette approche légère donne lieu à une atmosphère de terreur surnaturelle, mais sans être complètement immergé dans cette dynamique. Il y a un drame romantique, il y a quelques réflexions sur le chagrin et la perte (en fait, les changements de sexe constants semblent parfois être une méta-réflexion sur les différentes phases que vous traversez lorsque vous perdez quelqu’un que vous aimez), et il y a des rebondissements de scénario toutes les quelques années. étapes, transformant «The Phantom Experiment» en une aventure très agréable. Tant que les codes de cohérence occidentale ne sont pas recherchés dans le cinéma de genre asiatique de plus en plus imprévisible, bien sûr.

Sans doute, la chose la plus intéressante à propos de l’argument est l’excuse de la recherche scientifique de la vie dans l’au-delà, suivant des méthodes très imprécises, mais avec tout l’attirail de laboratoire: blouses, tableaux noirs et formules, telles que «Énergie = soucis / vengeance». Le fait que les premières étapes de l’enquête soient prises par l’existence de l’ornithorynque en tant que mammifère «rare» indique à quel point le film prend peu ces termes au sérieux.

En fait, le film rappelle parfois cette mythique « ligne mortelle », un jalon dans le cinéma de jeunesse surnaturel de 1990, dans lequel un groupe de jeunes scientifiques ambitieux a subi des expériences de mort imminente pour collecter des données sur l’au-delà. La morale était, un peu, qu’il y a des choses qu’il vaut mieux laisser tranquilles, comme cela se passe ici.

Même si « L’expérience fantôme » manque peut-être une partie de la poussée morbide et de la violence morale des films d’horreur indonésiens, ses deux heures font un pas sur l’accélérateur depuis le début et ne laissent pas trop de temps pour s’attarder sur la cohérence de l’intrigue ou donner le moindre sens aux décisions très radicales que prennent ses protagonistes. Un joyeux train de sorcières avec un alibi scientifique pour les fans du froid irrationnel.