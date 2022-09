L’expérience de liaison d’aller à des concerts avec votre adolescent

À l’adolescence, le temps semble semi-permanent et glacial dans sa façon de se déplacer. Cela nous amène à croire que notre vie se sentira tout aussi longue. En tant que personne ayant atteint l’âge adulte et les réalités de la vie professionnelle, vous remarquerez probablement une chose : l’horloge tourne beaucoup plus vite maintenant !

Photo : Tijs van Leur/Unsplash

Pour cette raison, vous pourriez vous retrouver à regarder en arrière avec une nostalgie nostalgique de ces années antérieures et insouciantes. Un souvenir commun auquel il faut penser est celui des événements auxquels vous avez assisté qui ont fait de vous la personne que vous êtes. Pour beaucoup d’entre nous, cela inclut des concerts et des concerts. Es-tu déjà allé à un concert avec tes parents ? Si c’est le cas, vous avez peut-être trouvé que cela gênait votre style. Pour vos tuteurs, cependant, cela peut être un souvenir pour la vie.

Alors que les concerts auxquels on assiste à l’adolescence vivent longtemps dans l’esprit, pour un parent qui assiste avec un adolescent, cela peut être incroyable. Pourquoi? Parce que vous voyez votre petit enfant devenir quelqu’un avec ses propres goûts, intérêts, passions et idées. Emmener votre enfant à son premier concert deviendra probablement un souvenir que vous garderez en tête pour les décennies à venir. Cela peut être un bon souvenir, même si souvent le parent s’en souvient plus affectueusement que l’enfant.

Photo : Aditya Chinchure/Unsplash

Créez un souvenir qui durera toute une vie

La raison pour laquelle ces concerts restent si longtemps dans la mémoire est qu’ils peuvent être la première chance de faire l’expérience de la célébrité. Il en va de même pour le sport; personne ne tombe amoureux de son équipe sportive plus rapidement que lorsqu’il assiste au match en personne. Voir le travail effectué sur le terrain vous donne une bien meilleure appréciation de l’engagement et du talent impliqués. Il en va de même pour la musique.

Écouter un album, c’est bien ; l’entendre en direct et voir le travail qui entre dans chaque chanson, suscite une compréhension plus profonde de la musique. Pour tout parent, donner à votre enfant cette appréciation des choses qu’il aime le plus peut être extrêmement gratifiant.

Bien que vous deviez toujours vous assurer de choisir quelque chose de valable pour votre premier concert parent-enfant, et que vous souhaitiez obtenir de bons arrangements de sièges / debout (selon le genre), vous devriez y aller quand même. Même quelque chose de simple comme un groupe local peut donner à votre enfant une appréciation de la musique live et des performances live. Cela pourrait aussi être un moment marquant dans vos deux vies que vous remémorez avec tendresse – oui, même si vous devenez grand-parent et que votre enfant, autrefois un adolescent innocent, emmène maintenant ses enfants à des concerts !