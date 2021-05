L’expérience 101 prévoit une mise à niveau du biomutant

Avec un lancement quelque peu controversé, nous aurons une mise à jour Biomutant qui promet d’améliorer les sections les plus critiquées.

Il était devenu l’un des jeux vidéo les plus attendus et son lancement a donné beaucoup à parler car ce n’est en aucun cas un présage. Le titre a reçu diverses critiques et l’étude prévoit de publier un Mise à jour sur les biomutants basé sur les commentaires des joueurs.

L’expérience 101 a été annoncée par le compte Twitter du jeu vidéo qui travaille sur de nouvelles mises à jour pour améliorer le titre. L’objectif de corriger divers bugs et de répondre aux demandes des joueurs.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie pour ces correctifs. Cependant, l’étude a indiqué que dans la plupart des cas, le jeu sera mis à jour d’abord sur les ordinateurs, puis sur les consoles. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que l’étude a précisé que nombre de ces changements sont basés sur les commentaires de la communauté.

En fait, l’expérience 101 a précisé quels seront ces paramètres: «Nous travaillons sur le rythme du dialogue, les paramètres du narrateur, les paramètres de difficulté, les paramètres vidéo pour la profondeur de champ et le flou de mouvement, le butin et les paramètres de l’ennemi, ainsi que le son et le combat«.

Et oui, il semble que l’étude aborde les principales critiques. Pour de nombreux joueurs, les dialogues sont lents et le narrateur devient fastidieux à continuer au fil des heures. Certaines erreurs dans l’audio ont également été signalées, et d’autres ont trouvé le jeu simple et quelque peu déséquilibré en fonction des caractéristiques du personnage que vous générez.

Nous serons attentifs à plus de nouvelles de l’étude.