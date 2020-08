L’expansion de World Of Warcraft: Shadowlands sera lancée le 26 octobre; Regardez le court métrage d’animation

Les nouveaux courts métrages d’animation Afterlives présentent aux joueurs les alliances dans Warcraft: Shadowlands. Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment a annoncé ce matin que la date de lancement de World of WarcraftLa prochaine extension de Shadowlands aura lieu le 26 octobre.

L’extension sur le thème de l’au-delà est la huitième du populaire RPG fantastique massivement multijoueur. Les joueurs savaient que la date de sortie de Shadowlands serait cet automne – Le producteur exécutif Jon Hight a déclaré dans une interview que cela tomberait alors même si les développeurs devaient le faire de chez eux – mais pas exactement quand.

Blizzard a publié la date de lancement de Shadowlands dans le cadre de la diffusion en direct de la soirée d’ouverture de la Gamescom. La Gamescom, qui s’est tenue à Cologne, en Allemagne, a longtemps été un point culminant pour les communiqués de presse de Warcraft, rivalisée uniquement par la propre convention des fans de la BlizzCon et les événements de presse internes de la Blizzard. La BlizzCon est annulée cette année en raison du COVID-19.

Gamecom est devenu virtuel cette année et Blizzard a présenté en avant-première une nouvelle série animée de courts métrages Warcraft, Afterlives. Les courts métrages d’animation, réalisés dans le style de la populaire série de courts métrages de WoW Harbingers et Warbringers, seront abandonnés avant la sortie de Shadowlands.

Une photo des Warbringers courte sur Jaina Proudmoore. Blizzard Entertainment

Le premier film présenté en avant-première à la Gamescom mettait en vedette le célèbre paladin Uther, un camée du grand méchant méchant Arthas et le Kyrian Covenant in Bastion. Cela montre une origine surprenante pour les pouvoirs d’Arthas – et son destin. Le Blizzard Gear Store a immédiatement commencé à vendre le nouvel art d’Uther à partir de la vidéo. (Note au magasin d’équipement: où sont les affiches géantes de style BlizzCon?)

Les quatre courts métrages présentent aux joueurs les quatre Alliances de Shadowlands, qui agissent comme des factions et attribuent des capacités uniques, des arbres de talents, des quêtes mondiales et des événements. Les joueurs nivellent dans chacune des quatre zones en passant du niveau 50 au niveau 60 dans l’extension Shadowlands, en choisissant finalement un lorsqu’ils atteignent le niveau maximum.

Blizzard a précédemment publié une bande-annonce pour les quatre courts métrages Afterlives.

Heures de lancement dans les régions du jeu:

Amériques (PDT): 16 h, 26 octobre

Europe (CET): 12h00, 27 octobre

Taïwan (CST): 7h, 27 octobre

Corée (KST): 8 h, 27 octobre

Australie / Nouvelle-Zélande (AEST): 10 h, 27 octobre

Heure UTC: 23 h 00, 26 octobre

