"l'exorciste": Mise En Scène Du "halloween" Directeur Le Redémarrage?

Il y a une petite mais belle mise à jour pour le prochain redémarrage de « The Exorcist ». Apparemment, David Gordon Green, le réalisateur de la série actuelle « Halloween », est censé porter le film sur grand écran.

Du moins, c’est ce que The Observer veut savoir. Il n’y a pas encore de contrat signé, mais Green serait en pourparlers avec les producteurs. Pas un mauvais choix, après tout, en 2018, il a donné une nouvelle couche de peinture à la série « Halloween » et a frappé dans le mille. Au box-office, le film a rapporté 255 millions de dollars dans le monde, ouvrant la voie à deux autres suites, qui commenceront en 2021 et 2022.

Même si David Gordon Green est toujours en négociations, il est désormais certain que Blumhouse Productions travaille sur le redémarrage de « The Exorcist ». Blumhouse a également participé au redémarrage de « Halloween » et est également responsable de nombreux films d’horreur à succès – dont « Get Out » de Jordan Peele et la série « Purge ».

Sortie cinéma en 2021 toujours réaliste?

Le redémarrage de « The Exorcist » est de devenir une suite et donc lié aux événements de l’original de 1973. On ne sait toujours pas si les acteurs de l’époque joueront à nouveau ou si des connexions potentielles seront apportées par le biais d’articles de journaux ou de flashbacks. Il est également ouvert lorsque le redémarrage doit démarrer dans le cinéma. Un rapport publié par Deadline en août dernier a déclaré que « The Exorcist » sortira en salles en 2021. Cela n’était plus mentionné dans l’article de The Observer.