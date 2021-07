L’exorciste: le directeur de redémarrage partage de nouveaux détails

Le terme « redémarrage » dans le cinéma et la télévision est celui qui a évolué au fil des ans. Et c’est que contrairement au « remake », le « reboot » présente une propriété existante à une nouvelle génération de téléspectateurs, bien que ne recréant pas nécessairement la même histoire, quelque chose qui se produira avec le redémarrage de « The Exorcist », qui selon son réalisateur, ce sera une continuation directe de la bande originale.

David Gordon Green, à l’origine du film sorti en 2018 « Halloween » et de ses suites « Halloween Kills » et « Halloween Ends », sera chargé de présenter ce nouvel opus inspiré du film avec lequel William Friedkin a terrifié le public en 1973, avec Jason Blum en tant que producteur sous le label Blumhouse.

« ‘L’Exorciste’ a été écrit. C’était l’un de mes projets de pandémie. Il n’est pas inexact de dire qu’il s’agira d’une suite au film original. J’aime tous les films de la saga », a déclaré David Gordon Green lors d’une conférence avec Total Film (via Games Radar), notant que toutes les suites de l’épisode original peuvent entrer dans le cadre de la mythologie de leur propre film.

Ce n’est pas comme si je disais ‘Pretend The Exorcist 2 n’est jamais arrivé’. C’est bien que ça existe. Ils sont tous bons pour exister et je les apprécie tous.

Green désigne « L’Exorciste » comme un héritage dont il trouve amusant de faire partie et que, espérons-le, il commencera à y travailler très bientôt. Il assure également qu’il lui a fallu beaucoup de recherches pour pouvoir écrire le film au lieu de simplement faire une « écriture compulsive », ainsi que pour reconnaître l’authenticité dramatique de l’épisode original, ce qui lui fait ressentir une grande attente pour commencer son film. .

« The Exorcist » a été une franchise qui permet à chaque nouvel épisode d’explorer son histoire de différentes manières, par exemple, que le père Merrin sert de connecteur entre les cinq films de la saga (les deux derniers étant des versions différentes de sa préquelle), plus quelques révélations intéressantes dans sa série télévisée de 2016.