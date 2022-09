L’exorcisme de mon meilleur ami : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

La saison des cris approche à grands pas, ce qui signifie qu’il est temps de dépoussiérer le meilleur de la saison. Et ça ne fait jamais de mal d’ajouter quelque chose de nouveau, d’élever un peu les choses. Et rien ne crie le plaisir saisonnier comme un film d’horreur pour adolescents. Et la nouvelle offre, L’exorcisme de mon meilleur amisemble être le film pour lancer les choses.





L’exorcisme de mon meilleur ami est un film à venir basé sur le travail du romancier Grady Hendrix publié en 2016. L’intrigue du livre a été décrite comme « Des plages se rencontre L’Exorciste« , ce qui évoque tout à fait l’image. Merveilleusement, l’attrait du travail de Hendrix a conduit à des discussions sur le traitement sur grand écran. Avance rapide deux ans après la publication et L’exorcisme de mon meilleur ami est repris pour adaptation par Amazon Studios. Et ainsi, les fans recevront bientôt l’une de leurs premières friandises saisonnières. Et voici quelques détails sur L’exorcisme de mon meilleur ami intrigue, distribution et quelques autres choses qui, espérons-le, stimuleront l’appétit pendant l’attente.

L’exorcisme de mon meilleur ami : L’ Terrain

Comme le titre l’affiche, L’exorcisme de mon meilleur ami est l’histoire de deux besties adolescentes Abby et Gretchen, et d’une possession bien démoniaque. Et bien que l’étiquette « amitié » semble un peu générique, Abby et Gretchen ne sont pas n’importe quelles amies. Ils sont le genre d’amis avec des racines profondes plantées dans l’enfance. Mais, comme les choses se passent souvent, les gens grandissent. Et ces filles n’ont plus exactement dix ans. Ce sont maintenant des adolescents traversant le champ de mines qu’est le lycée. Et comme si survivre au lycée n’était pas assez terrifiant, ce film ajoute un nouveau niveau de terreur.

Les choses commencent à devenir étranges pour les deux après ce qui est censé être une soirée de divertissement pour adolescents. Et les choses deviennent encore plus poilues et effrayantes quand Abby découvre que sa meilleure amie n’est plus tout à fait elle-même. Mais, bien sûr, le drame adolescent n’est pas la seule chose qui s’est glissée sous la peau de Gretchen au bon cœur. Et qui d’autre qu’un ami reconnaîtrait que vos choix vestimentaires ne sont pas la seule chose qui a changé ?

Quelque chose de sinistre s’est glissé dans Gretchen et bouleverse les choses. Cependant, Abby n’est pas du genre à livrer facilement son amie. Alors, elle met tout en jeu. La bonne chose est qu’elle n’aura pas à affronter le mal seule. Christian Lemon, un homme de foi, comprend ce qui se passe et saute à bord pour aider Abby. Mais comme le savent la plupart des fans d’horreur, le mal ne descend jamais facilement. Alors, il ne reste plus qu’à s’attacher et trouver la réponse à une question essentielle :

« Leur amitié est-elle assez puissante pour vaincre le diable ?

L’exorcisme de mon meilleur ami : le casting

Studios Amazon

Personne ne nie que l’un des aspects essentiels du succès d’un film est son casting. Ainsi, prendre la tête de ce film en tant qu’Abby Rivers est Elsie Fisher. Fisher apporte un peu d’expérience à la table. Elle était auparavant castée dans le 2022 Massacre à la tronçonneuse dans le rôle de Lila. De plus, Amiah Miller a été sollicitée pour jouer le rôle de la meilleure amie d’Abby, Gretchen (The Possessed). Certains reconnaîtront peut-être Amiah Miller du film d’horreur de 2016 Couvre-feu et Guerre pour la planète des singes 2017.

Mais les films nécessitent plus que des pistes bien coulées pour faire bonne impression. Ainsi, dans L’exorcisme de mon meilleur amile casting sera complété par Christopher Lowell (Christian Lemon), Cathy Ang (Glee Tanaka) et Rachel Ogechi Kanu (Margaret Chisolm).

Un autre avantage pour le film est les autres noms talentueux attachés au projet. Le scénario porte la marque créative de Jenna Lamia, également connue pour avoir écrit pour la série à succès 90210 et Bonnes filles. Damon Thomas, également connu pour la réalisation Tuer Ève et Penny terrible, occupera le fauteuil du réalisateur. En outre, L’exorcisme de mon meilleur ami aura comme producteur Christopher Landon connu pour son travail sur Joyeux jour de la mort et bizarre comédies d’horreur surnaturelles.

Livres bizarres

Rien ne dit l’horreur campy comme un film se déroulant à l’apogée des films d’horreur tels que vendredi 13 et Cauchemar sur Elm Streett. Alors, pour les amoureux de tout ce qui est années 80, L’exorcisme de mon meilleur ami touchera le sweet spot. Le film est un retour en arrière se déroulant à la fin des années 80. De plus, il contient tout à fait le poinçon nostalgique car il ramène les téléspectateurs avec de la grande musique des années 80 et des éléments thématiques.

Avec un bon casting, un scénario passionnant et une équipe talentueuse, la seule chose qui manque, c’est l’expérience. Pour ceux qui ont envie d’un peu de terreur nostalgique pour commencer la saison, L’exorcisme de mon meilleur ami devrait sortir le 30 septembre 2022. Et de plus, les téléspectateurs peuvent regarder dans le confort de leur foyer. Le film se dirigera directement vers Amazon Prime.