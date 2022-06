L’exigence surprenante et inattendue de Chris Hemsworth de revenir à Marvel dans "Thor : Amour et tonnerre"

merveille

Chris Hemsworth est l’un des acteurs les plus anciens de Marvel, donc pour revenir à la franchise dans Thor : Amour et tonnerre Il avait un état. La rencontrer.

© @chrishemsworthChris Hemsworth dans Thor : Amour et tonnerre

il y a plus d’une décennie Chris Hemsworth est venu chez Marvel pour donner vie à Thor, le dieu du tonnerre et se propulse vers une renommée internationale. L’acteur, avec l’excellent travail qu’il a accompli pendant ce personnage, s’est rapidement hissé au sommet et a conquis le cœur de tous les fans de la franchise. En fait, c’est pourquoi il est actuellement l’un des artistes les plus anciens de tout le studio et, à son tour, celui qui a donné vie au même super-héros le plus de fois dans les adaptations de BD de Stan Lee.

Cependant, la vérité est qu’après fin de partie des vengeurs la réalité de Chris Hemsworth a beaucoup changé. En effet, ses coéquipiers du début de la franchise, comme Chris Evans, Robert Downey Jr Oui Scarlett Johansson ils ont disparu. Eh bien, ces acteurs ont donné vie à Captain America, Iron Man et Black Widow, qui ont eu leurs fermetures de cycle respectives dans la troisième phase de merveille.

C’est pourquoi, pour le tournage de Thor : Amour et tonnerre, le film qui marque son retour et, peut-être, sa dernière participation au MCU, il n’a pas été facile de convaincre Hemsworth. De plus, selon le même acteur qu’il a prévenu, il a demandé Kevin Feige et son équipe qui répondent à une exigence. Ce qui, bien sûr, a été réalisé afin d’avoir le protagoniste original dans ce qui semble être la dernière bande du dieu du tonnerre.

« Pour moi, il n’y en avait pas d’autre; soit c’était Taika Waititi, soit mieux encore il n’est pas revenu. C’est simple; personne ne sait mieux que lui capturer cette nouvelle essence de Thor. C’était ma seule condition», a avoué Chris lors d’une interview. Je veux dire, cela indique que le fait que Taika Waititi soit de retour en tant que réalisateur d’un film de Thor n’est pas une simple coïncidence. Apparemment, entre eux, un duo incomparable a été généré qui triomphe toujours au box-office.

A tel point que c’est un film que chaque fidèle et adepte de Chris Hemsworth Oui Thor faut apprécier. De plus, le même acteur a avoué qu’il pourrait s’agir de sa dernière apparition dans le MCU. « Le dernier film MCU que j’ai filmé était Thor: Love and Thunder et ce pourrait être mon dernier film en tant que God of Thunder.», a-t-il commencé par dire. Plus tard, il a ajouté lors de son interview avec Wired : «Je ne suis pas sûr. Ce fut une expérience folle, amusante et folle, comme le sont tous les films de Taika Waititi.”.

