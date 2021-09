L'exigence intéressante d'Henry Cavill de redevenir Superman dans le DCEU.

Parmi les célébrités les plus populaires et les plus appréciées des fans, nous trouvons Henri Cavill, qui avait déjà une certaine reconnaissance, mais rien de comparable après avoir enfilé le costume de Superman pour la première fois. On le sait, l’acteur ne fait plus partie de la famille DC Comics, mais ce pourrait prendre une tournure inattendue avec le développement d’un éventuel projet.

Bien que cette année nous l’avons revu dans Ligue de justice de Zack Snyder et les fans ont défilé sur les réseaux sociaux pour son retour, Warner Bros. a fait la sourde oreille et a annoncé ses projets futurs sans Cavill. L’éloignement de l’interprète a commencé lorsqu’il a refusé de faire une apparition dans Shazam !, ajouté à l’échec commercial de Ligue des justiciers (2017), alors le producteur a décidé de se débarrasser de lui.

+ Henry Cavill est à nouveau Superman ?

La bonne nouvelle semble arriver au DCEU, car le site Robot flippant géant rapporté que Henry Cavill n’a jamais abandonné l’idée d’être à nouveau Superman et une source interne « de confiance et éprouvée » a confirmé que l’acteur faisait pression sur Warner pour qu’il fasse une action en direct de Injustice. Récemment, ce projet a été annoncé, mais le format d’animation pour HBO Max.

De quoi s’agit-il Injustice? Joker trompe Superman et entraîne la mort de Lois Lane, son enfant à naître et la destruction totale de Metropolis. Après un interrogatoire de Batman au méchant, l’Homme d’Acier lui transperce son poing dans la poitrine et finit par tuer le Joker d’un seul coup. Après les événements tragiques, Superman dirige une organisation parallèle à la Justice League et d’autres super-héros tenteront de le combattre pour lui faire entendre raison.

Pour le moment, il s’agit encore d’une rumeur, bien que le site se caractérise par la publication d’informations avant qu’elles ne deviennent officielles. De plus, l’action en direct de Injustice cela nécessite la mort d’Amy Adams (Lois Lane) et de Jared Leto (Joker), ainsi que le retour de Ben Affleck en tant que Batman, quelque chose que DC n’a pas dans ses plans. Cependant, Avec le Snyder Cut comme précédent, les fans espèrent que Henry Cavill sera à nouveau Superman.