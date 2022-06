L’exigence ambitieuse de Chris Evans de revenir en tant que Captain America dans Marvel

in

Depuis le départ de Chris Evans de Marvel, les fans ne cessent de réclamer son retour. Mais, l’acteur a une exigence ambitieuse pour redevenir Cap. Le rencontrer.

©IMDBChris Evans dans le rôle de Captain America

Même si actuellement Chris Evans est loin de Marvel, son passage par la franchise a marqué des milliers de personnes à travers le monde. L’acteur faisait partie de la phase trois, l’une des plus réussies de l’étude, donnant vie à la Capitaine Amérique. De plus, ce personnage était l’un des Avengers les plus aimés, donc son départ a laissé une grande plaie ouverte chez les fans.

C’était en 2019, avec le lancement de fin de partie des vengeurs que le cycle Chris Evans en tant que Captain America a pris fin. Dans ce film, non seulement les histoires d’Iron Man (Robert Downey Jr) et de Black Widow (Scarlett Johansson) étaient closes, mais il était également évident que Steve Rogers Je n’y retournerais pas. En effet, le personnage a décidé de revenir à son époque pour finir ses jours avec le grand amour de sa vie.

Cependant, même si son départ de Marvel était très émouvantOh, ça s’est bien terminé, les fans se battent toujours pour le retour de Chris Evans. bien que bientôt Un quatrième film Captain America arrive avec Anthony Mackie en têteLa vérité est que beaucoup attendent un camée de l’acteur. C’est donc lui-même qui n’a pas hésité à lever tous les doutes sur son éventuelle participation à ce long métrage.

Lors de la promotion de Année-lumière, son nouveau film, Chris a répondu à quelques questions. Et, en plus d’évoquer sa relation avec Shakira, l’interprète a également été consulté par le MCU et son éventuel retour. Par conséquent, avant le podcast phase zéro répondu : « Cela semble être quelque chose que les gens aimeraient voir. Je ne veux décevoir personne, mais c’est dur», a-t-il commencé par dire.

Puis il a ajouté : « C’était un bon parcours et j’en suis très content. C’est tellement précieux pour moi. Il faudrait que ce soit parfait, épique. Ce serait terrifiant de secouer quelque chose qui m’est, encore une fois, tellement, tellement cher. Ce rôle signifie beaucoup pour moi. Donc, le revoir serait une tâche difficile.”. Avec cela, l’interprète précise qu’il ne reviendrait mettre le costume de la sentinelle de la liberté que si de le studio kevin feige ils ont une aussi bonne idée que leur fin l’était.

C’est que, selon Evans lui-même a avoué il y a quelque temps, sa clôture de l’histoire était probablement la plus belle de tous Les Vengeurs. Eh bien, le personnage a profité de son voyage dans le temps pour finir ses jours avec son amour Peggy Carter. Dans la dernière scène qui apparaît, on peut le voir avec son âge réel et laisser le contrôle à Falcon.

