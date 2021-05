L’exercice renforce l’immunité et rend les vaccins plus efficaces, selon une nouvelle étude

8 mai 2021 13:19:55 IST

La disponibilité des vaccins a fait espérer la fin de la pandémie. Pourtant, les décès et les cas de COVID sont toujours flambée dans le monde. Alors que nous essayons d’immuniser le monde, le scénario le plus probable pour les prochaines années est que le COVID-19 sera comme d’autres maladies infectieuses, telles que la grippe, dont nous devrons continuellement gérer et nous protéger.

Une des meilleures façons d’y parvenir est d’être physiquement actif.

Nous savons déjà que l’activité physique est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir les maladies chroniques, avec un régime alimentaire et arrêter de fumer. Une étude de 2008 a révélé que l’inactivité physique est responsable de plus de cinq millions de décès prématurés chaque année.

Maintenant, un nouvelle revue systématique des preuves par moi et mes collègues montrent que l’activité physique régulière renforce le système immunitaire humain, réduit le risque de tomber malade et de mourir d’une maladie infectieuse de plus d’un tiers et augmente considérablement l’efficacité des campagnes de vaccination. Cela a des implications importantes pour les réponses à la pandémie.

Dans notre étude, nous avons systématiquement rassemblé et examiné toutes les preuves disponibles concernant l’effet de l’activité physique sur le risque de tomber malade et de mourir de maladies infectieuses telles que la pneumonie – un phénomène fréquent cause de décès de COVID-19 – sur le fonctionnement du système immunitaire et sur le résultat de la vaccination. L’étude a été menée trop tôt dans la pandémie pour inclure la recherche sur le COVID-19 lui-même, mais les résultats sont très pertinents pour la réponse actuelle à la pandémie.

Nous avons trouvé des preuves cohérentes et convaincantes dans six études impliquant plus d’un demi-million de participants que le respect des directives recommandées pour l’activité physique – 30 minutes d’activité, cinq jours par semaine – réduit de 37% le risque de tomber malade et de mourir de maladies infectieuses. .

Cela s’ajoute aux résultats d’un autre nouvelle étude menée aux États-Unis spécifiquement sur COVID-19. L’effet est au moins aussi fort sinon plus que l’effet rapporté pour d’autres facteurs de risque du COVID-19 tels que l’âge ou le fait d’avoir une condition préexistante telle que le diabète.

Nous avons également trouvé des preuves fiables que l’activité physique régulière renforce le système immunitaire humain. Dans 35 essais contrôlés randomisés indépendants – la référence en matière de preuves scientifiques – une activité physique régulière a entraîné des niveaux élevés d’anticorps immunoglobuline IgA. Cet anticorps recouvre la membrane muqueuse de nos poumons et d’autres parties de notre corps où les virus et les bactéries peuvent pénétrer.

L’activité physique régulière augmente également le nombre de Cellules T CD4 +, qui sont chargés d’alerter le système immunitaire d’une attaque et de réguler sa réponse.

Enfin, dans les essais contrôlés randomisés que nous avons étudiés, les vaccins semblent plus efficaces s’ils sont administrés après un programme d’activité physique. Une personne active est 50% plus susceptible d’avoir un nombre d’anticorps plus élevé après le vaccin qu’une personne qui n’est pas active.

Cela peut être un moyen simple et économique de relancer les campagnes de vaccination. Considérant les difficultés des chaînes d’approvisionnement, cela pourrait être une sage décision pour que chaque dose compte.

Comment l’activité physique évite la maladie

Il existe trois mécanismes qui font de l’activité physique un médicament efficace contre les maladies infectieuses.

Premièrement, il protège contre les facteurs de risque d’infection grave et mortelle. Les personnes physiquement actives sont moins susceptibles de développer de l’obésité, du diabète, des problèmes respiratoires et cardiovasculaires. Études épidémiologiques ont montré que le COVID-19 et d’autres maladies infectieuses respiratoires sont plus graves pour les personnes atteintes de ces maladies.

L’activité physique réduit également le stress et l’inflammation chronique, réduisant à son tour la probabilité d’infections indésirables et mortelles. La plupart des décès dus au COVID-19 et à la pneumonie sont dus à réponse inflammatoire incontrôlée.

Enfin, notre système immunitaire est plus fort si nous sommes physiquement actifs.

Nous devons bouger

L’activité physique est indéniablement un moyen important de rendre les populations moins vulnérables aux maladies infectieuses et aux futures épidémies et pandémies. Il devrait être utilisé de manière plus urgente et efficace dans la lutte contre l’épidémie actuelle de COVID-19, mais aussi comme investissement à long terme pour prévenir la impacts sociaux et économiques dévastateurs cette pandémie a eu sur la société.

Les gouvernements ont encouragé les gens à rester actifs au début de la pandémie pour faire face aux mesures de verrouillage. Il y avait commeenvie de faire de l’exercice immédiatement après le verrouillage dans la plupart des communautés. Malheureusement, cela ne s’est pas traduit par un changement positif des niveaux d’activité.

Au lieu de cela, un apparent diminution des niveaux d’activité physique a été observée dans le monde au cours de la dernière année. Il s’agit d’une tendance dangereuse qui pourrait rendre la population plus vulnérable aux maladies infectieuses et chroniques à court terme. Si rien n’est fait, il laissera également un héritage préjudiciable à long terme et augmentera le fardeau de la maladie et son coût social et économique associé.

La sous-estimation de l’impact de l’inactivité physique pourrait également exacerber la inégalités de santé insoutenables et inacceptables mis en évidence par la pandémie. En règle générale, les niveaux d’activité physique sont plus faibles dans les sociétés où les inégalités économiques sont plus importantes et ce affecte le plus les femmes.

Il est maintenant plus important que jamais que les gouvernements et les professionnels de la santé galvaniser tous les secteurs de la société pour promouvoir l’activité physique.

Chaque geste compte pour lutter contre cette pandémie et gérer les maladies infectieuses à l’avenir.

Sebastien Chastin, professeur de dynamique des comportements de santé, Glasgow Caledonian University

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

