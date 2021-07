L’exercice physique réduit les problèmes de pandémie

Photo/Image :

Elaine Patricia Cruz/Via ABr

Les activités physiques effectuées sous surveillance professionnelle pendant la pandémie de covid-19, que ce soit en ligne ou en personne, apportent plus d’avantages pour la santé mentale et physique que l’inactivité physique ou l’exercice non supervisé. C’est ce que montre une étude menée auprès de 344 volontaires et publiée dans la revue scientifique Psychiatry Research.

Soutenue par la Fondation pour le soutien à la recherche de l’État de São Paulo (Fapesp), l’étude examine les effets de l’exercice physique régulier sur la santé physique et mentale en cette période de lutte contre le covid-19. À cette fin, l’étude a examiné trois modèles de cours pratiqués pendant la pandémie – en présentiel avec supervision professionnelle, en ligne sans supervision et en ligne avec supervision par appel vidéo – et a comparé de telles situations avec un mode de vie sédentaire, c’est-à-dire avec des personnes qui étaient ne pratiquant aucun type d’exercice à ce moment-là.

L’enquête a été menée au moyen d’un questionnaire en ligne, dans lequel les volontaires ont été invités à répondre s’ils étaient capables de faire de l’exercice pendant la pandémie et comment était leur santé mentale avant et pendant la crise sanitaire et quel était le niveau d’activité physique pratiqué avant et pendant la crise. Dans le cas de la santé mentale, neuf items qui composent le MADRS-S (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – Self Rated) ont été évalués : tristesse, tension, troubles du sommeil, modification de l’appétit, difficulté de concentration, lenteur, incapacité à ressentir, pessimisme et pensées suicidaires.

« Sur les quatre groupes analysés (supervision en ligne, supervision sur place, non supervisé et sédentaire), ceux qui n’ont rien fait pendant la pandémie avaient une moins bonne santé mentale et des niveaux d’activité physique plus mauvais. À notre grande surprise, ceux qui ont effectué des exercices supervisés à distance avaient des niveaux d’activité physique plus élevés, en particulier les plus intenses. [rigorosas], par rapport à ceux qui ont fait l’exercice seuls, et une légère tendance envers ceux qui l’ont fait en personne », a déclaré Carla da Silva Batista, chercheuse à l’École d’éducation physique et de sport de l’Université de São Paulo (EEFE-USP) , et l’un des auteurs de l’étude , avec Acácio Moreira-Neto.

« Entre le [voluntários] qui font de l’exercice, 59 % des personnes ont amélioré leur santé mentale, peu importe [exercício] supervisé ou non. En analysant seulement qui fait [exercício] supervisés, il y a eu une amélioration de 25 %, égale au groupe de ceux qui sont supervisés en personne », a déclaré Carla, dans une interview à Agência Brasil. Selon le chercheur, la santé mentale des groupes qui faisaient de l’exercice, qu’ils soient encadrés ou pratiqués seuls, était meilleure que celle de ceux qui n’ont rien fait ou qui étaient sédentaires dans la pandémie.

La petite différence observée entre les personnes qui font des exercices supervisés en ligne et celles qui le font en personne était principalement due à l’intensité de l’exercice. « Si vous le faites sous supervision, vous augmentez davantage les niveaux d’activité physique intense que quelqu’un qui le fait seul. Et vous avez une légère tendance à savoir qui le fait en personne », a expliqué Carla. « Ce groupe supervisé à distance augmente beaucoup plus les niveaux d’activité physique intense, qui, dans ce groupe, sont associés à une meilleure santé mentale. »

Selon le chercheur, la différence entre les deux types de cours encadrés est qu’en cette période de pandémie, les gens ont peur de contracter le nouveau coronavirus en pratique en présentiel. « Ceux qui utilisent la télécommande indiquent plus de sécurité, car ils sont seuls, avec le professionnel à l’écran. Et ceux qui l’ont fait en personne, même en gardant leurs distances et en portant un masque, s’inquiétaient de la sécurité [de não se infectar com a doença] », il a parlé. De plus, l’utilisation d’un masque en classe peut interférer un peu dans l’intensité ou la performance de l’exercice effectué, a déclaré Carla.

Elle a informé que la recherche fera encore l’objet d’une analyse plus approfondie et que l’un des thèmes à approfondir est la santé mentale. «Nous avons remarqué qu’il y a des gens qui, même lorsqu’ils font un certain type d’exercice, n’ont pas été en mesure de revenir à l’étape d’une meilleure santé mentale. Cela a beaucoup à voir avec le facteur moment, avec le manque d’attente que la pandémie revienne à la normale au Brésil. » Selon le chercheur, l’étude devrait également être élargie, en essayant d’entendre plus de personnes.