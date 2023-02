L’exécution des débuts de la saison 3 de The Mandaloran établira un nouveau record pour la franchise Star Wars, mais pas dans le bon sens.

Le Mandalorien revient à Disney + dans moins d’une semaine, mais ceux qui espèrent que la série connaîtra un début épique devront peut-être modérer leurs attentes, car la première annoncée de la saison 3 devrait être la plus courte action en direct Guerres des étoiles premier épisode de tous les temps.





C’est devenu une tendance croissante pour les émissions de faire leurs débuts avec un épisode exceptionnel pour vraiment impliquer le public dans la saison, et cela a vu de nouvelles séries faire leurs débuts avec des épisodes de 90 minutes. Le Mandalorien ne va pas être l’un d’entre eux avec un nouveau rapport de La Directe suggérant que le retour du populaire Guerres des étoiles le spectacle ne durera que 35 minutes. Dans le contexte, cela le rendra trois minutes plus court que le tout premier épisode de la série, et 16 minutes plus courtes que le premier épisode de la saison deux. Même comparé à d’autres séries, l’épisode sera nettement plus court que Obi Wan Kenobi (51 minutes), Andor (39 minutes) et Le Livre de Boba Fett (37 minutes).

FILM VIDÉO DU JOUR

À certains égards, cette courte durée d’exécution n’est peut-être pas une mauvaise chose, car elle montre clairement que Jon Favreau et son équipe ne poussent pas l’histoire au-delà de la longueur nécessaire pour raconter l’histoire. Pour les fans qui veulent juste voir plus de Din Jarin et Grogu, la durée d’exécution raccourcie n’est peut-être pas une raison de célébrer. Dans les deux cas, Le ManadorienLe retour de offrira un public énorme lorsqu’il arrivera sur Disney + la semaine prochaine, et c’est quelque chose qu’une courte durée n’empêchera pas de se produire.





La quatrième saison de The Mandalorian est déjà écrite

Disney+

En tant que l’une des émissions les plus populaires sur Disney +, il n’est pas surprenant que le travail sur la saison 4 de Le Mandalorien n’a pas commencé depuis longtemps mais est terminé en termes de script. Le showrunner Jon Favreau a récemment expliqué comment la cartographie de Le Mandalorien l’avenir a été fait depuis un certain temps en raison de la nature continue de l’histoire. Favreau a dit :

« Nous devons savoir où nous allons raconter une histoire entièrement formée, nous l’avions donc tracée, [executive producer] David [Filoni] et moi, puis lentement, vous avez raison de chaque épisode. Donc je l’écrivais pendant la post-production [on The Mandalorian Season 3] parce que tout cela doit ressembler à une suite, une histoire complète. »

En ce qui concerne la portée et l’ampleur de Le Mandalorien, Favreau a également fait allusion à d’autres croisements à venir qui verront le spectacle se connecter à d’autres séries à venir. Il a continué:

« Et puis [Dave Filoni’s] faire Ahsoka, que je produis avec lui, mais il est l’écrivain et le showrunner à ce sujet. Et donc, pour comprendre ce qui se passe dans d’autres émissions ou même Skeleton Crew, elles se déroulent toutes dans la même période Star Wars. Donc, il y a beaucoup plus de choses que nous devons garder à l’esprit et des choses que nous avons également construites à partir des saisons précédentes de The Mandalorian.

Le Mandalorien La saison 3 fait ses débuts sur Disney + le 1er mars.