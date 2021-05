L’exécution d’applications Linux est devenue l’atout de Windows et de Chrome OS

Vous n’avez PAS besoin d’installer une distribution Linux sur votre ordinateur. Ni que vous utilisez la virtualisation. Windows 10 et Chrome OS ont travaillé sur la façon dont ces plateformes coexistent nativement avec les applications Linux, et ce sera l’année où nous verrons cet appui poussé au dernier extrême.

Le support des applications avec son interface graphique arrivera très bientôt sur Windows 10, mais c’est que dans Chrome OS, ils ont également annoncé que dans sa version 91, le support des applications Linux cesserait d’être bêta pour devenir une option stable. L’idée dans les deux cas est claire: convaincre les développeurs d’utiliser ces plates-formes, bien qu’au final tout utilisateur puisse bénéficier de cette intégration.

Le meilleur des deux mondes?

Lorsque Microsoft a annoncé l’arrivée de la console Bash sur Windows 10, beaucoup d’entre nous ont été vraiment surpris. Le déménagement était radicalement différent de ce à quoi on aurait pu s’attendre d’une entreprise comme Redmond quelques années plus tôt. Pour être un rival clair, Linux était devenu l’un des piliers fondamentaux pour attirer les développeurs.

Ce support basé sur le sous-système Windows pour Linux (WSL) est devenu un élément fondamental de Windows 10. Avec WSL2, nous avons des améliorations importantes en termes de performances, mais aussi la fonctionnalité la plus attendue arrivera bientôt: être capable d’exécuter des applications Linux avec son interface graphique, et pas seulement en mode console.

Cela rendra inutile dans de nombreux cas l’installation de Linux sur une partition système différente et la configuration d’un double démarrage. Il n’est pas non plus nécessaire de créer des machines virtuelles Linux dans de nombreux autres cas, et pour la majorité des utilisateurs, la proposition de Microsoft donnera accès au meilleur des deux mondes.

Il en va de même pour Google, qui travaille également sur l’intégration d’applications Linux dans sa plate-forme Chrome OS depuis un certain temps. Lors de la célébration de Google I / O 2021, une session a eu lieu au cours de laquelle il était précisément prévu que Chrome OS 91 -qui arrivera dans quelques semaines- offrira une prise en charge stable des applications Linux.

Ce support, qui à ce jour était bêta, est désormais entièrement validée par Google. Bien que le système d’exploitation soit en fait basé sur Linux, ce n’est qu’en 2018 que la société a commencé à offrir un support pour un terminal Linux. Cette capacité s’améliorait et dans cette version imminente de Chrome OS, des améliorations supplémentaires seront proposées, telles qu’une prise en charge supplémentaire des périphériques USB ou une nouvelle application de console.

Une situation particulièrement intéressante dans Chrome OS

La vérité est que ce support est – ils le disent clairement dans les deux sociétés – avant tout destiné aux développeurs, qui, par exemple, peuvent travailler sur leurs développements pour Linux, Windows ou Chrome OS. sans que le système d’exploitation ne soit un obstacle.

Au final, l’idée est de promouvoir ce travail des développeurs, qui désormais pourra utiliser des environnements de développement visuel complètement et donc ces flux de travail seront améliorés.

Évidemment, ces améliorations concernent tous les utilisateurs, et les amateurs de Linux et FLOSS (logiciels libres, libres et open source) ont ici un excellent moyen d’accéder au meilleur des deux mondes.

Le plus drôle ici est que dans le domaine des applications Linux, l’intégration de ces systèmes est souvent redondante, principalement parce que la plupart des applications Open Source les plus populaires ont des versions parfaitement fonctionnelles pour Windows. Nous avons des exemples avec LibreOffice, Firefox ou GIMP, que nous pouvons télécharger indistinctement dans leurs versions natives pour Windows ou Linux.

La chose est un peu plus frappante dans Chrome OS, où la philosophie de Google a toujours été axée sur l’exécution de tout à partir du navigateur. L’expérience «hors ligne» a toujours été en arrière-plan bien qu’il était possible d’exécuter diverses applications Web hors ligne. Cependant, cette prise en charge des applications Linux est ici plus frappante car elle permet effectivement d’accéder à un catalogue de logiciels qui n’est souvent pas disponible nativement sur la plateforme Google.

Il reste maintenant à voir si cette intégration finit par être exploitée par les utilisateurs, mais bien sûr ce sont toutes de bonnes nouvelles: Avoir plus d’options pour faire avancer les choses est toujours une excellente idée.