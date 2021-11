L’exécutif de Marvel répond aux critiques reçues par « Eternals »

MODEKA Glenn, Jeans moto hommes, Noir longueur 30

Glenn Noir longueur 30 Le jeans moto Glenn de Modeka n'est pas seulement un pantalon confortable et très mode, mais il répond également à toutes les exigences de protection que vous attendez d'un pantalon moto. Le pantalon est fait de denim de haute qualité, pourvu de kevlar DuPont aux endroits les plus critiques, comme les hanches, les genoux et le séant et de 5 poches. Les protections SAS-TEC supplémentaires sur les genoux sont réglables en hauteur et faciles à enlever. En option, vous pouvez obtenir des protections SAS-TEC SC-1/07 ou SAS-TEC SC-1/KA pour les hanches. C'est un pantalon d'été, sans plus. L'extérieur (aged denim) n'est pas étanche. La matière stretch permet une position assise confortable quand on roule à moto. Le jeans moto Glenn a, comme on l'appelle un 'tapered fit': confortable au-dessus et légèrement rétrécissant vers le bas. Cela vous garantit sur la moto ou à côté, un look vraiment “à la mode”. Il est évident qu'il n'y a aucun problème pour laver ce pantalon. Nous vous recommandons d'entretenir régulièrement votre vêtement à l'aide d'un produit d'entretien imperméabilisant, cet entretien veille à ce que le vêtement ne se gorge pas d'eau et évite que la saleté ne s'accroche.