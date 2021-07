L’excursion française d’Assassin’s Creed Valhalla reçoit un nouvel ensemble de trophées PS5 et PS4

Le deuxième pack d’extension majeur d’Assassin’s Creed Valhalla – dont la sortie est provisoirement prévue cet été – semble se rapprocher de sa sortie sur PlayStation 5 et PS4, car l’éditeur Ubisoft a ajouté un nouveau lot de trophées au jeu. Les bibelots sur le thème du siège de Paris semblent assez simples : vous débloquerez des gongs pour terminer la campagne, conquérir tous les territoires et atteindre un maximum d’infamie.

Il existe cependant quelques pots plus créatifs, tels que « caresser tous les chats » et tuer un ennemi avec une faux tout en portant le « set d’armure Reaper ». Cela porte le nombre total de trophées du jeu à 71, et ce doit être l’un des 100 % les plus chronophages sur PlayStation à ce stade – après tout, le jeu de base est déjà gigantesque, et les goûts de l’Irlande et de la France seulement l’étendre plus loin.