L’exclusivité PlayStation de Spider-Man trahit la meilleure fonctionnalité de Marvel’s Avengers

Lundi, Crystal Dynamics et Square Enix ont réalisé une merveille‘s Avengers annonce: Spider-Man arrive dans le jeu, mais il sera exclusif aux systèmes PlayStation. Naturellement, des parties d’Internet ont éclaté de colère. Personne n’aime ça quand on leur dit qu’il ne peut pas jouer avec un nouveau jouet – surtout quand ce nouveau jouet fait peur à Spider-Man, l’un des super-héros les plus populaires de Marvel.

Après avoir joué le Les Avengers de Marvel beta, nous sommes partis assez impressionnés. Chaque héros se sent unique à jouer, ce qui ne fait que rendre l’exclusivité de la console de Spider-Man encore pire pour les joueurs PC et Xbox.

À quel point les héros sont-ils différents Les Avengers de Marvel?



La première mission en Les Avengers de Marvel m’a conduit à travers la mission A-Day, la même que celle présentée en avant-première à l’E3 2019. La mission se déroule principalement sur le Golden Gate Bridge alors qu’une mystérieuse catastrophe envahit San Francisco.

Je joue en tant que Thor, puis Iron Man, Hulk, Captain America et enfin Black Widow. Chaque section de jeu me donne un petit aperçu de chaque héros, de leurs capacités et de leur style de jeu. C’est le premier regard sur mon aspect préféré de Les Avengers de Marvel: Chaque héros joue comme s’il appartenait à un jeu différent.

Thor dégage immédiatement les vibrations de Kratos de Le Dieu de la Guerre redémarrage de la franchise. Je lance mon marteau, cloue un soldat AIM à un camion et frappe les méchants restants avec mon poing. Quand je suis prêt, je rappelle Mjölnir, éliminant quelques ennemis supplémentaires sur son chemin.

Iron Man améliore certains des Hymnede bonnes idées, me forçant à mélanger le combat au corps à corps et à distance dans les airs ou au sol. Et quand il s’agit de mon attaque lourde, je peux échanger des gadgets entre mes répulseurs, mes lasers et mes roquettes.

Black Widow joue comme un héros de jeu d’action typique, comme Dante dans la série Devil May Cry – mais chaque coup envoie les adversaires dans une petite animation de jonglage. Dans un combat en tête-à-tête, il est difficile d’imaginer prendre un coup.

Captain America se sent inspiré par les jeux Batman de Rocksteady, alors que je me bats avec des coups de mêlée rapides, saute par-dessus des ennemis et exécute de fréquents démontages – une capacité à laquelle tous les héros ont accès, mais je l’utilise plus fréquemment en tant que Black Widow et Captain America. Et quand les ennemis s’éloignent trop, je lance mon bouclier sur mon bras et le regarde ricocher contre les soldats de l’AIM.

Et Hulk … joue comme Hulk. Je ramasse les ennemis et les écrase dans le sol – ou les uns contre les autres. Je frappe des objets et ils volent. En tant que Hulk, je suis le chaos incarné, incapable ou ne veut pas contenir ma destruction. Et bien que j’utilise également de gros poings et des coups de pied en tant que Mme Marvel, qui joue de la même manière que Hulk, je peux diriger cette rage d’une manière différente.

Je peux déjà imaginer comment Hawkeye jouera quand il viendra Les Avengers de Marvel après lancement. Mais je n’envisage pas un reskin de Black Widow avec des flèches au lieu de balles. J’imagine qu’il jouera plus comme Aloy de Horizon Zero Dawn, ou Lara Croft des jeux Tomb Raider de Crystal Dynamics.

Des héros de jeu aussi différents peuvent sembler une dissonance incontrôlable, mais cela fonctionne Avengers‘ favoriser. Chaque héros apporte quelque chose d’unique à la table.

Le problème de Spider-Man

La nature unique de chacun des Avengers me rend d’autant plus triste à propos de l’exclusivité de Spider-Man. Si les héros ont tous joué de la même manière, avec quelques ajustements de capacité – comme dans Marvel Ultimate Alliance 3 ou les jeux LEGO Marvel – je pourrais supporter l’exclusion un peu plus facilement. Mais avec Les Avengers de Marvel‘, refuser aux joueurs Xbox et PC l’accès à Spider-Man, c’est comme Blizzard annonçant que le Barbare ne sera sur les consoles Xbox que lors de son lancement. Diablo 4.

Les joueurs adorent la personnalité de ces personnages, oui, mais ce sont aussi des classes de RPG complètes. Chaque héros a des arbres de compétences uniques, des capacités différentes, son propre sens de la mobilité et des histoires différentes. Mais les utilisateurs non-PlayStation ne verront rien de tout cela pour Spider-Man. Et ça craint pour les fans de Spider qui ne possèdent pas de PlayStation ou qui veulent jouer sur une autre console pour être avec des amis. Fans sur le Les Avengers de Marvel subreddit a exprimé sa frustration face à l’accord d’exclusivité. Un joueur ayant un handicap physique a déclaré qu’il ne pouvait jouer que sur PC et était triste de ne pas pouvoir jouer son personnage Marvel préféré.

On ne sait pas si Spider-Man est une exclusivité PlayStation permanente ou chronométrée. L’explication de Crystal Dynamics sur l’exclusivité de Spidey n’a guère apaisé les inquiétudes des joueurs. Une interview de ComicBook avec le co-directeur de Crystal Dynamics, Scott Amos, a révélé que Sony détient certains droits sur Spider-Man, et que Crystal Dynamics a donc créé Spider-Man uniquement pour les joueurs Sony. Amos a terminé en disant: “Nous créons ce jeu pour tout le monde.” Mais ce n’est pas. La plupart de Les Avengers de Marvel est pour tout le monde, tout est pour les joueurs PlayStation.

Dans un jeu vivant comme Les Avengers de Marvel, avec des activités de type raid, le plus grand espoir des joueurs est que Spider-Man ne vaut pas la peine d’être joué. Sinon, les joueurs PlayStation auront un net avantage sur les utilisateurs PC et Xbox. C’est un accord qui, à première vue, n’est pas différent des armes exotiques exclusives dans les jeux Destiny, un accord que Bungie a résolu après sa scission avec Activision.

Il existe cependant des différences clés entre la situation de Spider-Man et Destiny Exotics. Avec Destiny, Exotics n’est resté exclusif que pendant un an, alors qu’il est possible que Spider-Man ne vienne jamais aux joueurs PC ou Xbox – un représentant des relations publiques pour Les Avengers de Marvel nous a dit qu’il n’avait aucune information supplémentaire à partager sur Spidey. Et les personnages de Destiny sont plus qu’une seule arme. Les gardiens ont toute une boîte à outils de capacités et plusieurs autres armes à équiper – une arme ne définit pas un style de jeu, même si elle est très puissante.

Spider-Man est comme une classe entière à lui tout seul, comme rendre la classe Hunter populaire exclusive aux joueurs de Destiny sur PlayStation, plutôt qu’une seule arme.

Les Avengers de MarvelLe premier regard n’a pas été très prometteur, et la bêta de ce week-end est l’occasion pour elle de montrer aux joueurs pourquoi ils devraient s’en soucier. Mais il est difficile pour les nouvelles de cet accord de ne pas altérer l’ambiance.