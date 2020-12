L’excès de vitesse reste l’infraction la plus courante commise par les conducteurs portugais

Entre janvier et octobre, il y a eu moins d’accidents sur les routes avec des victimes, moins de morts, moins de blessures graves et moins de blessures mineures. Telles sont les principales conclusions du rapport d’accident de la route et d’inspection de l’ANSR (Autorité nationale de sécurité routière) du mois d’octobre – consultable sur le site internet de l’Autorité.

Des chiffres plus concrets indiquent qu’au cours des dix premiers mois de l’année, il y a eu 21 337 accidents avec des victimes sur le continent, dont 336 décès survenus sur le site de l’accident ou pendant le transport vers l’unité de santé. Il y a eu 1518 blessés graves et 25 031 blessés mineurs sur les routes entre janvier et octobre.

L’ANSR indique qu’il y a eu une amélioration significative des principaux indicateurs d’accidents par rapport à la même période:

8098 accidents avec victimes en moins (-27,3%)

61 décès en moins (-15,4%)

436 blessures graves en moins (-22,3%)

10904 blessures mineures en moins (-30,3%)

La collision était la nature la plus fréquente des accidents sur les routes portugaises, malgré le fait que le plus grand nombre de décès résultait d’accidents (+ 46,7%). Dans ce type d’accident, il y a eu moins de décès (-13,7%) et moins de blessures graves (-16,6%). Quant aux écrasements, il y a également eu moins de décès (-1,8%) et de blessures moins graves (-41,1%).

La majorité des accidents impliquant des victimes enregistrés entre janvier et octobre au France se sont produits dans la rue: 62,7% des accidents, 34,5% des morts, 43,3% des blessures graves et 60,8% des blessures mineures.

67,6% de tous les décès étaient des conducteurs, 15,2% des passagers et 17,3% des piétons. Dans le cas des blessures graves, la proportion de conducteurs augmente (68,3%), tandis que celle des passagers augmente à 17,4% et celle des piétons diminue à 14,3%. Les véhicules légers occupent la plus grande part des accidents (74,4%).

Plus de 95 millions et 600 000 véhicules ont été inspectés au France entre janvier et octobre, ce qui représente une augmentation de l’activité d’inspection de 27,2% par rapport à la même période en 2019. Cette augmentation est due à l’installation de plus de systèmes des radars ANSR (réseau SINCRO) dans 32,0% par exemple et 37,4% des radars PML. Dans les actions d’inspection, plus d’un million d’infractions ont été détectées, ce qui représente, par rapport à 2019, une réduction de 2,7%.

L’excès de vitesse reste l’infraction la plus courante chez les conducteurs portugais, avec 63,2% des infractions enregistrées par l’ANSR correspondant à ce type d’infraction.