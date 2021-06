L’Excelsior Pass de New York est le premier passeport américain pour le vaccin COVID-19

02 juin 2021 14:25:49 IST

Dans l’Upper East Side à Manhattan, une foule bien nantie l’a flashé pour participer à un spectacle de danse socialement distancié au Park Avenue Armory. À Chelsea, les gens l’ont montré pour assister à un stand-up de John Mulaney à City Winery. Et à Troy, New York, les clients l’utilisent pour entrer dans un bar intime de style bar clandestin qui n’admet que les invités vaccinés.

Ce billet magique est l’Excelsior Pass de l’État de New York, qui a été présenté en mars comme le premier et le seul passeport vaccinal délivré par le gouvernement du pays, accessible, pour l’instant, uniquement aux personnes qui ont été vaccinées dans l’État.

Les responsables espèrent que cela pourra aider les New-Yorkais à avoir confiance en la sécurité des entreprises et à relancer une économie à l’échelle de l’État qui est toujours sous le choc des pertes subies pendant la pandémie. Mais pour que cela se produise, ils auront besoin de plus de personnes et d’entreprises pour commencer à l’utiliser et de passeports vaccinaux pour devenir plus universellement acceptés.

Bien qu’il ne s’agisse essentiellement que d’un code QR sur votre téléphone qui indique votre statut vaccinal, le laissez-passer et les passeports vaccinaux en général, sont devenus un point d’éclair politique parmi les conservateurs qui disent que les passeports violent les problèmes de confidentialité.

Environ 1,1 million de laissez-passer Excelsior avaient été téléchargés sur des téléphones et des ordinateurs la semaine dernière, selon l’État. Mais jusqu’à présent, 9,1 millions de New-Yorkais ont été entièrement vaccinés.

Les responsables espèrent que le laissez-passer se répandra plus largement.

Eric Piscini, vice-président des réseaux d’affaires émergents chez IBM, qui a développé l’Excelsior Pass pour l’État, a déclaré que New York était en pourparlers avec d’autres États afin que le pass puisse être utilisé par les résidents de l’extérieur de l’État à New York et par New York. Yorkais ailleurs.

« Dans l’espace des applications, lorsque vous atteignez un million de personnes, c’est un très bon seuil à franchir », a déclaré Piscini. « C’est une très bonne indication que les gens y trouvent de la valeur. »

À l’échelle nationale, une série d’États, dont la Géorgie, l’Alabama, l’Arizona et la Floride, ont déjà interdit l’utilisation des passeports vaccinaux, présentant les interdictions comme des mesures visant à protéger la vie privée individuelle et le choix de vaccination.

À New York, certains législateurs soutiennent une nouvelle législation qui offrirait des protections supplémentaires à la vie privée.

Mais bien que les grands sites sportifs et un nombre croissant de petites entreprises new-yorkaises adoptent l’application, la grande majorité des entreprises n’exigent aucune preuve de vaccination pour entrer. (L’État ne dirait pas combien d’entreprises s’étaient inscrites.)

Pour ceux qui prennent l’Excelsior Pass, les cartes de vaccination papier doivent également être acceptées comme preuve, a déclaré l’État.

Certaines entreprises, en particulier celles qui s’adressent à un public adulte, comme les lieux artistiques, se lancent dans le monde de la vérification. En plus d’accepter le pass Excelsior, City Winery à Chelsea, par exemple, utilise également le pass CLEAR comme moyen de vérifier l’état de santé et de vaccination. Le gouverneur Andrew Cuomo a encouragé l’évolution vers des foules entièrement vaccinées en permettant aux entreprises de ne pas tenir compte de la distanciation sociale si tout le monde est vacciné.

Mais les experts en technologies civiques avertissent que les laissez-passer peuvent être joués relativement facilement, tout comme la carte de vaccin papier elle-même.

Il n’a fallu à Albert Fox Cahn, directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project, un groupe de surveillance à but non lucratif, que 11 minutes pour télécharger l’Excelsior Pass de quelqu’un d’autre en utilisant les informations qu’il avait publiées sur les réseaux sociaux et les recherches Google, a-t-il déclaré. De nombreuses personnes ont publié des photos de leurs cartes de vaccination, qui incluent le nom d’une personne, sa date de naissance, la date de vaccination et le type de vaccin.

Et chaque pass peut être téléchargé sur un nombre illimité d’appareils, ou imprimé et copié. L’Excelsior Pass, dont le développement a coûté 2,5 millions de dollars à l’État, ne contient aucune donnée biométrique pour des raisons de confidentialité, il doit donc être comparé à une pièce d’identité, une étape supplémentaire qui, en pratique, n’est parfois pas franchie.

« Nous devons réaliser que même si nous voulons qu’un logiciel magique soit capable de nous dire si la personne à côté de nous est vaccinée, ces applications ne le peuvent vraiment pas », a déclaré Cahn. « En fin de compte, cela repose en grande partie sur la confiance. »

Mercredi, au City Winery, les hôtes en plein air ont parfois demandé une pièce d’identité lorsque les gens ont présenté leur laissez-passer Excelsior ou leur carte de vaccination papier pour entrer, mais parfois ils ne l’ont pas fait. À l’armurerie, les agents de conformité COVID dans les écrans faciaux ont soigneusement vérifié les pièces d’identité, mais ils ont juste regardé le code QR du laissez-passer, au lieu de le scanner pour vérifier sa véracité.

Aucune loi n’oblige à prendre de telles mesures.

« Nous faisons confiance à notre public », a déclaré Michael Dorf, PDG de City Winery, ajoutant que ses employés utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour faire ces choix.

L’accessibilité est un autre souci. Le déploiement du vaccin à New York a été entaché par une forte dépendance à un système de rendez-vous Internet complexe, ce qui a donné un avantage aux personnes férus de technologie. De nombreux New-Yorkais plus âgés et ceux qui n’avaient pas un bon accès Internet ont eu du mal.

Maintenant, ces mêmes personnes sont confrontées à un autre obstacle technologique si le laissez-passer devient populaire. Noel Hidalgo, directeur exécutif de BetaNYC, une organisation technologique d’intérêt public à but non lucratif, a déclaré qu’il ne pensait pas que l’État devrait investir des millions dans un passeport vaccinal alors que plus de temps et d’efforts pourraient être consacrés à des choses comme aider à améliorer les taux de vaccination chez les Noirs et les Hispaniques. New-Yorkais et découvrir comment les gens pourraient remplacer rapidement une carte papier perdue ou endommagée.

« Pourquoi nous concentrons-nous sur la fourniture d’un outil technologique à un petit groupe de New-Yorkais qui maîtrisent le numérique et savent comment y accéder ? » Il a demandé.

Les retards dans la saisie des données et les erreurs de saisie des données limitent également les personnes qui obtiennent le laissez-passer. Environ 4% des personnes qui ont essayé d’obtenir des laissez-passer n’ont pas pu le faire, a déclaré Jennifer Givner, porte-parole de l’État.

Le laissez-passer tire ses informations des bases de données de vaccination des États et des villes. Si les informations sont saisies de manière incorrecte – par exemple, avec des fautes d’orthographe ou une mauvaise initiale – le laissez-passer est introuvable.

IBM a récemment ajouté une vérification du numéro de téléphone au champ d’identification de l’application pour faciliter la recherche du vaccin de quelqu’un. Seuls quatre des cinq champs, y compris le nom et le prénom, la date de naissance et le code postal, doivent correspondre pour que quelqu’un obtienne un pass.

Un fil sur Reddit dédié à l’aide aux personnes qui ne pouvaient pas obtenir de laissez-passer a noté que parfois, l’insertion d’un ancien code postal semblait fonctionner.

« Oui, pour moi, c’était un code postal que je n’avais pas utilisé depuis 14 ans », a écrit un utilisateur sur le fil.

Les personnes qui ne peuvent pas obtenir de laissez-passer peuvent remplir un formulaire de plainte et appeler une hotline de l’État, mais la plupart du temps, l’organisation qui les a vaccinés doit corriger les données, ce qui n’est pas toujours facile. L’Excelsior Pass n’a pas non plus accès aux données de vaccination fédérales, donc les personnes qui se sont fait vacciner dans les hôpitaux pour anciens combattants, comme John Taylor, un vétéran de la guerre du Vietnam de 77 ans qui vit à Pleasant Valley, New York, n’ont pas de chance. .

« Je l’ai fait plastifier », a déclaré Taylor à propos de sa carte de vaccin en papier. « Je vais juste oublier le laissez-passer. »

Les représentants de l’État ont souligné que la carte papier pouvait toujours être utilisée, de sorte que le laissez-passer Excelsior n’était pas indispensable. Cuomo a récemment déclaré qu’il montrait toujours sa carte papier.

En dehors des spectacles au Park Avenue Armory et au City Winery ces derniers jours, il semble qu’environ la moitié des clients faisant la queue ont flashé leurs laissez-passer Excelsior pour prouver la vaccination et que le reste a utilisé leurs cartes ou des photos de leurs cartes. Les deux sites disposaient d’alternatives supplémentaires pour les invités non vaccinés, telles que des tests rapides sur place ou une preuve acceptée de récents tests de coronavirus négatifs.

« J’en suis fier », a déclaré Scott Hernandez, 42 ans, à propos de son Excelsior Pass alors qu’il attendait de voir s’il y avait de la place pour lui et ses amis pour dîner à la cave. « Il doit y avoir plus d’éducation à ce sujet. »

Mais l’étendue de l’acceptation sociale de l’Excelsior Pass peut varier d’un État à l’autre. Dans les zones plus conservatrices, le retour de flamme peut être sévère.

À Auburn, New York, une petite chocolaterie de cinq tables, Gretchen’s Confections and Cafe, a été inondée de haine sur les réseaux sociaux de tout le pays après que les photos d’un panneau demandant aux gens de se faire vacciner pour s’asseoir à l’intérieur soient devenues virales. Le magasin a décroché son enseigne, et il accueille désormais tout le monde.

« C’est très polarisant », a déclaré Gretchen Christenson, la propriétaire. « Ils nous ont traités de Hitler et de fascistes, « Café de la ségrégation ». Je pense que le nombre de personnes contre est minime, mais elles sont juste extra bruyantes et menaçantes. »

Et lorsque Matt Baumgartner a annoncé que l’un de ses bars, le Berlin Lounge à Troy, New York, n’autoriserait que les invités vaccinés en raison de sa petite taille et du manque d’espace extérieur, il a également été frappé par la haine des médias sociaux.

Dans les deux cas, les clients fidèles se sont mobilisés, et le salon et la boutique se portent bien ces dernières semaines.

« Je suis quelqu’un qui croit fermement au vaccin, et une partie de moi a l’impression que visiter plus d’endroits est une sorte de récompense », a déclaré Baumgartner.

Sharon Otterman vers 2021 The New York Times Company

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂