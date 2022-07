L’ex-végétalien Bear Grylls est désormais « contre les légumes » et mange principalement de la viande

Bear Grylls est désormais « contre les légumes » et mange principalement de la viande, a-t-il révélé.

Maintenant, l’aventurier britannique, qui est responsable d’émissions comme Homme contre naturea troqué son régime alimentaire «jus et légumes crus» contre un régime carnivore après s’être remis d’un coronavirus il y a quelques années.

Bear Grylls est désormais « contre les légumes » et mange principalement de la viande, a-t-il révélé. Crédit : Alamy

Grylls a parlé à GQ de son régime : « Super contre les noix. Et contre les céréales, le blé et les légumes. Ils ont affecté négativement ma santé. J’ai été un ardent défenseur du mode de vie végétalien pendant des années et j’ai écrit un livre à ce sujet, mais ma santé s’en est détériorée.

«Quand j’ai eu le COVID il y a quelques années, j’ai doublé ce que je pensais être sain – jus cru, légumes – et j’ai eu des reins méga-douloureux, presque des calculs rénaux. Plus j’ai fait de recherches, plus j’ai remarqué que les légumes crus ne sont vraiment pas bons pour vous », a-t-il déclaré.

Maintenant, le présentateur de télévision s’est éloigné d’un régime entièrement végétalien, après avoir ajouté des sources de protéines et de graisses d’origine animale.

Il a ajouté : « J’ai commencé à incorporer du steak et du foie nourris à l’herbe de qualité. Mon déjeuner est composé de viande, d’œufs et de produits laitiers, de beaucoup de beurre et de fruits. J’ai du foie probablement tous les deux jours. J’ai recommencé à devenir fort.

Maintenant, le présentateur de télévision s’est éloigné d’un régime entièrement végétalien. Crédit : Alamy

Grylls a déclaré qu’il avait lui-même fait beaucoup de recherches et qu’il avait découvert que son régime alimentaire différent lui convenait mieux.

« Je ne suis pas super strict. J’ai changé mon état d’esprit, passant de « les légumes sont bons » à la réalisation que nous avons eu des millions d’années d’évolution où nous sommes conçus pour manger de la viande, du lait et des œufs. Et des fruits – sucrés, des couleurs vives – et beaucoup de miel. C’est devenu beaucoup plus amusant de manger. J’ai des combinaisons d’œufs frits dans du beurre, de yaourt grec avec du miel et des baies. Avant que je pense, « Oh, je dois avoir une salade ». C’est une révolution pour moi. »

L’aventurier a également déclaré qu’il avait troqué ses barres de noix et d’avoine habituelles contre du « saccadé de bonne qualité » pendant qu’il était en expédition.

Et bien qu’il soit un grand fan de viande, ce n’est pas souvent le régime cru et extrême pour lequel nous avons appris à connaître Grylls dans ses émissions de télévision.