L’ex-moi de DaBaby semble le troller à cause de sa relation avec DaniLeigh

Le public pense qu’elle envoyait des coups subliminaux dans le sens du couple.

L’amour est réel entre DaniLeigh et DaBaby alors que le couple a révélé leur romance avec le public. Il y a eu des mois de spéculations concernant les deux artistes, mais les choses ont changé après que DaBaby a refait surface avec la mère de sa fille, MeMe. DaniLeigh a été attaquée sur les réseaux sociaux alors que le public l’accusait d’être une « naufrageuse », mais elle a soutenu qu’elle pensait qu’il était un homme célibataire. Après la scission présumée, DaniLeigh a continué à grincer alors qu’elle se préparait à sa libération Film album visuel, et DaBaby pleurerait bientôt la perte tragique de son frère. le Église le rappeur faisait allusion à une réconciliation avec DaniLeigh avec quelques paroles, et bientôt, ils étaient prêts à montrer qu’ils avaient retrouvé une photo publiée sur Instagram. Pendant ce temps, MeMe n’a pas sauté le pas en poursuivant la paire, écrivant sur son Instagram qu’elle traînait juste avec DaBaby il y a un mois. Après avoir partagé une série de publications sur son histoire Instagram lundi 7 décembre, certaines personnes affirment que MeMe pourrait à nouveau parler de DaBaby et DaniLeigh. « Je ne le poste pas, je suis avec lui dans la vraie vie », a déclaré un article. Un autre a dit: « Vous avez déjà comploté sur un * gga? Comme ouais je vais le chercher. » Pendant ce temps, DaBaby et DaniLeigh sont adorés. Découvrez quelques-uns des messages de MeMe ci-dessous.

Instagram

Instagram

Instagram