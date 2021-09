L’ex-mari de Whitney Houston s’oppose au remake de « The Bodyguard »

La semaine dernière, les dirigeants de Warner Bros ont surpris les fans de Whitney Houston (pour le meilleur ou pour le pire) lorsque l’approbation a été révélée pour un remake du drame romantique classique de 1992 « The Bodyguard », dans lequel elle faisait partie de l’un des couples les plus emblématiques du grand à l’écran aux côtés de l’acteur vétéran Kevin Costner.

Sous la direction de Mick Jackson, Costner incarne un ancien agent des services secrets du gouvernement américain engagé comme garde du corps d’un chanteur à succès qui a commencé à recevoir des menaces de mort, ne se doutant pas qu’ils commençaient tous les deux à développer des sentiments qui iraient plus loin. Amitié.

« The Bodyguard » est souvent considéré comme l’un des meilleurs films américains du genre romance, en plus de présenter la voix puissante de Whitney Houston dans sa séquence finale alors qu’elle interprète une puissante reprise de « I Will Always Love You », le chanson interprétée à l’origine par Dolly Parton en 1974.

Le tabloïd américain de divertissement TMZ a récemment approché Bobby Brown, chanteur et ex-mari de Houston, pour avoir son avis sur ce nouveau projet. Quand l’un des journalistes des médias l’a approché à l’aéroport de Los Angeles pour lui demander s’il considérait le remake comme une mauvaise idée, Brown s’est contenté de répondre oui.

La bande originale a été écrite par Lawrence Kasdan (Empire Strikes Back) dans les années 1960, mais il a fallu plus de 20 ans à Costner et Houston, les producteurs de la bande, pour manifester leur intérêt à la sauver des archives du studio. Variety souligne l’implication possible de Kasdan en offrant son soutien à Matthew López, un dramaturge connu pour le scénario de « The Inheritance ».

Cette nouvelle version de « The Bodyguard » sera la première fois que Lopez écrit pour le grand écran. Le film n’a pas encore de réalisateur ni d’acteurs confirmés dans sa réalisation. Suite à la nouvelle, la chanteuse Lizzo a signalé via TikTok qu’elle aimerait jouer aux côtés de l’acteur Chris Evans.