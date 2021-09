L’ex-mari de Britney Spears affirme qu’elle épouse Sam Asghari pour éviter d’être « seule »

Britney Spears a choqué ses fans en septembre 2021 lorsqu’elle a annoncé ses fiançailles avec Sam Asghari. La chanteuse « Toxic » a dit oui à la proposition de son petit ami de longue date après cinq ans de relation. Le prochain mariage de Spears intervient après que les détails de sa tutelle ont fait surface plus tôt cette année.

Depuis l’annonce de la nouvelle, l’ex-mari de l’artiste, Jason Alexander, a partagé ses réflexions sur son engagement.

Le premier mari de Britney Spears ne croit pas que ses fiançailles avec Sam Asghari soient réelles

Tout au long de sa carrière, la vie amoureuse de Spears a été exposée. Cependant, les fans voulaient souvent savoir avec qui elle sortait au début des années 2000. En 2004, cependant, Spears a fait la une des journaux lorsqu’elle a épousé Alexander. Bien qu’il ait affirmé qu’ils étaient des « amis avec des avantages » pendant des années, ils se sont rapprochés après leur rupture avec Justin Timberlake.

Dans les 55 heures, Spears et Alexander ont annulé leur mariage. Néanmoins, il a dit Édition intérieure en septembre 2021 que lui et le chanteur de « Sometimes » restent des amis proches. En parlant avec le point de vente, Alexander a également déclaré qu’il soutenait les fiançailles de son ex mais remettait en question sa validité.

« Si c’est réel, c’est génial », a-t-il déclaré.

Lorsque le journaliste Jim Moret lui a demandé s’il pensait que le mariage était réel, Alexander a simplement répondu « non ». De plus, il a déclaré que son ex-femme avait besoin de la compagnie d’Asghari.

« J’essaie d’être aussi gentil que possible », a poursuivi Alexander. « C’est vraiment la seule personne qui existe depuis quelques années, donc sans lui, elle aurait été seule. Je l’ai toujours aimée. Je vais toujours l’aimer. Si elle est heureuse avec Sam, et que cela va arriver, je suis heureux pour elle.

L’équipe de Britney Spears aurait mis fin à son mariage avec Jason Alexander

Au fil des ans, Spears ne parle pratiquement jamais de son court mariage avec Alexander. Dans la déclaration, la chanteuse a déclaré qu’elle « manquait de compréhension de ses actions, dans la mesure où elle était incapable d’accepter le mariage ». Cependant, Spears a épousé Kevin Federline quelques mois seulement après la fin de sa relation avec Alexander.

Lors d’une récente apparition sur Toxique : l’histoire de Britney Spears, Alexander a donné plus d’informations sur son mariage rapide avec la sensation pop. Selon l’ex-mari de Spears, son équipe lui a promis que le couple pourrait se marier six mois après la fin légale de leur mariage. Un mois plus tard, Alexander a affirmé qu’il ne pouvait pas atteindre Spears et a blâmé le personnel du chanteur.

« Je me souviens avoir essayé d’appeler le numéro que j’avais pour Britney, et c’était comme ‘bip, bip, bip' », a-t-il déclaré. «Je suis comme, ‘F-k; ils m’ont! Putain de merde ! » Alors, c’était ça.

Comment Sam Asghari a-t-il proposé à Spears ?

En février 2021, Encadrer Britney Spears a révélé plus de détails sur la tutelle du chanteur. Le père de l’artiste « Crazy », Jamie Spears, a commencé à contrôler ses finances et sa vie en 2007. Grâce à la tutelle, elle n’aurait pas pu se marier ni avoir d’autres enfants. Cependant, E! a rapporté qu’Asghari avait voulu proposer plusieurs fois avant de lui offrir une bague de fiançailles de 4 carats en septembre 2021.

« Sam mourait d’envie de proposer à Britney et savait que c’était enfin le bon moment », a déclaré une source. « Ils sont tellement heureux de pouvoir partager ce nouveau chapitre ensemble. Ils parlaient de se fiancer depuis un moment maintenant, et Sam l’a totalement rejetée aujourd’hui chez elle. Elle a été tellement surprise qu’elle a crié.

Spears et Asghari se sont rencontrés sur le tournage de son clip « Slumber Party ».