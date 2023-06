L’ex-GIRL à qui Featherweight dédierait sa chanson avec Bizarrap (VIDEO)

Musique

Découvrez qui est la mystérieuse ex-petite amie à qui Featherweight aurait dédié sa chanson avec Bizarrap : Cela lui a-t-il brisé le cœur ?



© TikTokEx-petite amie à qui Featherweight aurait dédié sa chanson avec Bizarrap

Cette semaine, la collaboration qui est déjà répertoriée comme l’une des plus réussies de l’année a été publiée, car en une seule journée, elle a réalisé plus de 20 millions de vues sur Youtube et il commence déjà à être placé sur les charts de popularité de Spotify, sans aucun doute nous faisons référence à Séances musicales BZRP #55 et beaucoup se demandent déjà si Featherweight a dédié sa nouvelle chanson avec Bizarrap à un ex-amour.

Bien que les paroles de la chanson de Doble P et Bizarrap exhibe ses montres de luxe et de luxela vérité est que c’est un sujet de chagrindonc tout comme Shakira a dédié les BZRP Music Sessions 53 à Gerard PiquéFeatherweight aurait également pu être inspiré par quelqu’un qui lui a brisé le cœur.

À qui Featherweight a-t-il dédié sa chanson avec Bizarrap ?

Dans un des couplets de la chanson BZRP Music Sessions #55, Poids plume mentionne un amour qui s’est éloigné de sa vie et qu’il a décidé d’oublier :

« Tout a changé quand tu es parti d’ici, je me suis déjà promis de ne pas me répéter et il sera trop tard le temps que tu en redemandes. Toi seul dois accepter que dans mes bras tu ne vas pas être…est entendu dans la nouvelle chanson de Doble P.

Bien qu’il n’y ait rien de confirmé, la nouvelle chanson avec Bizarrap pourrait être dédiée à son ex-petite amie Karla Rivas.

Un autre nom qui sonne comme la probable égérie du thèmeest son ex Odalys Velascole tiktoker qui est récemment devenu une tendance après assister au concert de Nathanaël Cano.

Bien que le thème ait pu être inspiré par un chagrin d’amour, il semble que Featherweight en ait fini, puisqu’il a actuellement un romance avec l’influenceuse Dania Méndezl’ancien d’Acapulco Shore avec qui elle apparaît dans le clip de la chanson « Bye ».

