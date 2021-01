L’ex-femme de David Bowie critique le nouveau biopic « Stardust » | 45S

Ce n’est pas du goût de tout le monde. Angie Bowie, ex-épouse du regretté chanteur David Bowie, a indiqué que le nouveau film basé sur la star de la musique, « Stardust », n’a pas du tout aimé, et l’a même décrit comme une « perte de temps ».

Dans une interview pour The Mirror, Angie a indiqué qu’elle n’aimait pas le travail accompli et a même indiqué que son ex-mari ne l’avait pas vue.

Il devrait être appelé l’histoire de Ron Oberman Whingeing and Whining. C’était ennuyeux. Je n’ai pas trouvé ça amusant du tout. C’est plus triste qu’un documentaire vedette. C’était trop neutre et fade et sans la musique, il n’y a rien », dit-il.

Ils ont écrit le scénario de leur point de vue. C’était une perte de temps totale. David ne l’aurait jamais vue. Les seules personnes qui le verraient sont des personnes obsédées par les célébrités. Bowie était un musicien. Et où était la musique?

Ce n’est pas la première fois qu’un proche de Bowie se prononce contre ce film. En 2019, Duncan Jones, le fils de Bowie, a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec ce long métrage dans une série de tweets qu’il a postés.

«Je ne dis pas que ce film ne se passe pas. Honnêtement je ne saurais pas. Je dis que dans l’état actuel des choses, ce film n’aura aucune musique de papa, et je ne peux pas imaginer que cela change. Si vous voulez voir un film biographique sans sa musique ni la bénédiction de la famille, cela dépend du public », a-t-il précisé.

Le film parle de Bowie lors de son voyage aux États-Unis en 1971, après avoir sorti «Space Oddity», jusqu’à ce que son ascension vers la célébrité devienne Ziggy Stardust, son alter ego le plus célèbre et emblématique de l’industrie. Le film est joué par Johnny Flynn dans le rôle titre.