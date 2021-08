Lewis Pullman est Ben Mears dans le remake du lot de Stephen King à Salem

Nouvelle ligne Lot de Salem Le film a assuré Lewis Pullman pour le rôle principal. Lot de Salem suit Ben Mears (Pullman), un homme qui « retourne dans sa maison d’enfance du Lot de Jérusalem à la recherche d’inspiration pour son prochain livre pour découvrir que sa ville natale est la proie d’un vampire, ce qui l’amène à former un groupe hétéroclite qui combattre la présence maléfique. » Ceci est similaire au roman original de 1975 de Stephen King et à l’adaptation de la mini-série qui a suivi.

Basé sur Stephen King roman, le nouveau scénario du film de New Line vient de Gary Dauberman. Auparavant, il avait réussi à s’attaquer au travail de King en tant qu’auteur de Ce et Ça : chapitre deux, qui ont tous deux été très bien reçus. Dauberman est également à bord pour diriger cette fois-ci après avoir fait ses débuts de réalisateur avec 2019 Annabelle rentre à la maison. En plus de l’écriture et de la réalisation, le directeur de Dauberman produit Lot de Salem avec Michael Bederman, Judson Scott d’Atomic Monster et Andrew Childs de Vertigo.

Si le film est un succès, cela pourrait s’avérer être un rôle décisif pour l’acteur montant Lewis Pullman. Fils de l’acteur Bill Pullman, Lewis partageait auparavant l’écran avec son père dans le western La ballade de Lefty Brown en 2017. Ses autres crédits incluent Conséquences, Les étrangers : proie la nuit, et Mauvais moments à l’El Royale. L’acteur de 28 ans apparaîtra également dans la prochaine suite Top Gun : Maverick qui devrait sortir en novembre. Pullman peut également être vu dans la prochaine série Amazon Plage extérieure.

Lot de Salem a été précédemment développé comme une mini-série télévisée en deux parties en 1979. Réalisé par Tobe Hooper (Le massacre à la tronçonneuse du Texas), le film mettait en vedette David Soul dans le rôle de Ben Mears. James Mason, Lance Kerwin, Bonnie Bedelia et Fred Willard ont également joué. Cette incarnation est très mémorable pour sa représentation unique du vampire Kurt Barlow (Reggie Nalder) ainsi qu’une représentation particulièrement étrange de la scène emblématique de la fenêtre.

En 1987, Larry Cohen a dirigé Un retour au lot de Salem, un film qui a servi de suite à la série 1979. TNT a redémarré la propriété en 2004 avec une nouvelle mini-série en deux parties mettant en vedette Rob Lowe dans le rôle de Ben Mears. New Line Cinema annoncerait plus tard en 2019 qu’ils seraient les prochains à frapper le puits avec un nouveau film théâtral basé sur le roman original. Dauberman a été initialement annoncé en tant que scénariste et a ensuite été confirmé en tant que réalisateur en 2020.

Ce n’est pas le seul projet à venir en développement basé sur un roman de vampire populaire. AMC va de l’avant avec une série télévisée en direct basée sur Anne Rice Entretien avec le vampire avec des plans pour adapter les autres romans de Rice en tant que séries distinctes. Jacob Anderson a récemment été choisi pour incarner Louis, rejoignant Sam Reid dans le rôle principal de Lestat.

Pour ce qui est de Lot de Salem, il n’y a toujours pas de date de sortie annoncée par New Line. La bonne nouvelle est que la production ne peut pas être trop éloignée à ce stade, les acteurs commençant à se réunir. Bien sûr, comme c’est le cas chaque fois qu’un livre bien-aimé fait l’objet d’une nouvelle adaptation en préparation, les fans seront à la fois excités et méfiants jusqu’à ce que plus d’informations soient révélées. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

