Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc sont les vedettes de la F1 2021

EA et Codemasters ont annoncé qui ornera la pochette du prochain titre de course de Formule 1. F1 2021, le premier jeu de la franchise depuis l’acquisition du développeur par EA, arrive sur PlayStation 5 et PS4 cet été, et nous savons maintenant à qui rechercher dans les rayons des magasins.

L’œuvre sera partagée entre Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc, trois des meilleurs pilotes du sport automobile.

Dans des nouvelles connexes, EA a confirmé certains détails sur le contenu présenté dans l’édition numérique de luxe du jeu. Si vous vous lancez dans cette version, vous pourrez choisir l’un des sept pilotes emblématiques du mode Mon équipe. Ce sont: Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Jenson Button, Nico Rosberg, David Coulthard et Felipe Massa. Vous pourrez choisir l’un de ces pilotes célèbres pour votre équipe personnalisée, ce qui est plutôt chouette. La nouvelle bande-annonce ci-dessus montre chacun d’eux à tour de rôle, révélant leurs notes.

Encore une fois, la F1 2021 est prévue le 16 juillet sur PS5 et PS4. Êtes-vous impatient de celui-ci? Alignez-vous sur la grille dans la section commentaires ci-dessous.