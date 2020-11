Lewis Hamilton entre dans l’histoire et égalise le record du championnat de F1

Lewis Hamilton continue d’empiler ses réalisations.

Lewis Hamilton est l’une des plus grandes légendes de l’histoire du sport automobile et il est loin d’avoir terminé lorsqu’il s’agit d’accomplir tout ce que le sport de la Formule 1 a à offrir. Cette saison, Hamilton a officiellement dépassé Michael Schumacher pour le plus grand nombre de victoires dans l’histoire du sport, et aujourd’hui, il a égalé le record de Schumacher pour le plus grand nombre de victoires au championnat, avec sept. La grande réussite d’Hamilton a eu lieu plus tôt dans la journée au Grand Prix d’Istanbul où Hamilton était parti de la sixième place sur la grille. Malgré le faible effort de qualification, Hamilton a été en mesure de prendre la tête et de tenir le coup en remportant la 94e victoire de sa carrière, tout en assurant ce septième championnat susmentionné. Après la course, Hamilton s’est rendu sur Instagram où il avait beaucoup de remerciements à offrir. « Champion du monde 7X de Formule 1. Wow. À tous ceux qui m’ont soutenu en cours de route, c’est pour vous. À ma famille incroyable, par où commencer? Je suis éternellement reconnaissant pour votre amour inconditionnel, vos sacrifices et votre soutien, » Hamilton a écrit. À mes amis les plus proches qui ont rendu cette saison difficile plus supportable en me remontant continuellement le moral, merci, cette année aurait été tellement plus difficile sans vous. À chaque rival qui m’a poussé à grandir et à devenir meilleur, merci, je partage cela avec vous aussi. Enfin, notre équipe la plus formidable, @ mercedesamgf1. « À l’approche de la saison prochaine, Hamilton cherchera à remporter sa 100e victoire, tout en remportant ce qui serait un 8e titre record. S’il réussit, on ne peut nier qu’il sera l’un des athlètes les plus dominants de cette génération.