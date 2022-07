Lewis Capaldi dit qu’il est « trop ​​paresseux » pour faire de la nouvelle musique

Bien sûr, les fans connaissent et aiment tous le chanteur écossais pour son honnêteté brutale et son esprit vif, mais il semble que cette honnêteté déçoive beaucoup à la suite d’une révélation récente.

Hier soir (22 juillet), Capaldi a été la tête d’affiche de la première soirée du Latitude Festival dans le Suffolk, et seulement deux chansons dans son set, il a révélé à la foule ses projets de nouvelle musique à l’avenir.

Il a ensuite ajouté: « J’ai reprogrammé beaucoup de concerts l’année dernière parce que je me disais: » Les gars, je dois terminer mon nouvel album « .

« Et j’étais censé le faire, mais je suis horriblement paresseux. »

Suite à l’annonce plutôt sombre de l’absence de nouvelle musique, Capaldi a semblé livrer à ses fans malgré tout, attirant la plus grande foule de la journée d’ouverture du festival.

Cela survient après que les fans du chanteur de « Someone You Loved » l’ont appelé à poursuivre une carrière dans la comédie lorsqu’il a laissé sa foule en colère lors d’un récent concert.

Lorsqu’il était sur scène au château de Malahide à Dublin le mois dernier, Capaldi a passé la majorité de son set – en plus de chanter ses tubes les plus populaires – à faire des blagues et à faire rire le public à haute voix.