L’évolution humaine ne s’est pas arrêtée: de plus, il y a des raisons de penser qu’elle est plus rapide que jamais

L’humanité évolue en ce moment. Ni l’analyse massive du génome ni la théorie évolutionniste elle-même ne nous permettent d’argumenter le contraire. Bien que ce ne soit pas très intuitif, il y a de fortes indications que notre évolution est dans un phase accélérée.

Mais le bon sens, un «beau-frère» peu fiable en matière de science, pourrait suggérer quelque chose comme ceci: «Presque tout le monde survit aujourd’hui. Les forts, les faibles, les intelligents, les stupides, les laids et les beaux, sains et malades … tous survivent maintenant grâce aux progrès de la médecine et du progrès social. La sélection naturelle ne fonctionne plus chez notre espèce. Comment allons-nous continuer à évoluer alors? “

C’est compliqué qu’il n’y ait pas d’évolution

En fait, arrêter d’évoluer est extrêmement difficile. À proprement parler, l’évolution est un changement des fréquences des gènes avec le temps. Si les gènes qui, par exemple, donnent naissance aux yeux bruns sont de 80% et après un certain temps ils sont de 83% ou 78%, une évolution serait déjà en cours. Pour que l’évolution s’arrête complètement, il faut que les populations soient de taille infinie, isolées les unes des autres, s’associent complètement au hasard, se reproduisent exactement avec le même succès, préviennent les mutations … bref, répondent à des exigences impossibles.

La sélection naturelle Ce n’est pas la seule force évolutive, mais il est considéré comme le moteur principal et, très souvent, comme un moteur bloqué en raison de notre sagesse. De grands communicateurs ont fait valoir que notre évolution biologique n’est plus en cours, que l’évolution culturelle a pris le dessus. Sir David Attenborough, par exemple, a soutenu que nous avons arrêté la sélection naturelle dès que nous avons réussi à sauver 95 à 99% des bébés nés.

La sélection naturelle reste un moteur clé de l’évolution humaine

Il est vrai que très peu d’enfants meurent à notre époque privilégiée, en particulier dans les pays les plus développés, mais tous ces enfants ne deviennent pas parents et tous les parents n’ont pas le même nombre d’enfants. Bien que nous l’associons populairement à la mort, la sélection naturelle ne «se soucie» pas des différences de survie ainsi que des différences de succès reproductif.

Au Danemark, au cours des dernières décennies, Grands hommes ils ont eu plus d’enfants en moyenne que les petits. Bien que la taille dépende fortement des conditions environnementales, la sélection naturelle, par le biais de l’attractivité physique (sélection sexuelle) ou d’autres avantages inconnus, peut expliquer en partie pourquoi les Danois sont actuellement la population la plus élevée du monde.

Cependant, aux États-Unis, la sélection naturelle peut favoriser une stature légèrement plus courte. Selon une étude de 2010, les différences de reproduction entraînent de modestes changements évolutifs. La prochaine génération de femmes aura, selon leurs calculs, une tension artérielle plus basse, un taux de cholestérol plus bas et une ménopause plus tardive.

La sélection ne s’arrête pas même là où la fertilité est à son plus bas, et les techniques de contrôle des naissances sont accessibles à tant de personnes. Les gens finissent par avoir un nombre d’enfants très différent en raison de leur santé et de leur vigueur, de leur propension ou de leur intérêt ou de leur capacité à attirer des partenaires. En Chine, par exemple, il y a près de 30 millions d’hommes célibataires qui ont de sérieuses difficultés à trouver une épouse. S’il y a des gènes qui influencent ces différences, même partiellement, nous avons déjà la sélection naturelle à l’œuvre.

Pourquoi savons-nous que nous continuons d’évoluer?

Les partisans de la évolution arrêtée Ils n’étaient pas d’accord sur la cause et aussi sur la date. Pour l’essayiste prolifique, vulgarisateur et paléontologue Stephen Jay Gould, le Homo sapiens il avait évolué pendant la période où nous nous sommes différenciés en tant qu’espèce, puis il est resté en «stase évolutive», c’est-à-dire sans pratiquement aucun changement pertinent. Selon Gould, cela est arrivé à la plupart des espèces et, par conséquent, les humains ont été stoppés dans leur évolution non pas tant par notre culture ou notre intelligence, mais par le fait d’être coupés par le même schéma que tout autre être vivant.

Cependant, il était très évident que des changements évolutifs s’étaient produits dans notre espèce longtemps après que nous ayons émergé d’un hominidé précédent. Les différences physiques entre les populations géographiques (couleur de peau, type de poil, taille du corps, diverses caractéristiques du squelette …) nous ont toujours été très frappantes. On peut minimiser leur importance en les qualifiant de variations locales ou de petites adaptations, mais la vérité est qu’il s’agit, à proprement parler, d’évolution pure et simple.

Ni la découverte du feu, ni la construction d’abris, ni les armes de chasse, ni les vêtements, n’ont réussi à paralyser le sélection naturelle, qui a continué à façonner notre corps à mesure que les sapiens se répandaient sur la planète. La peau claire a évolué indépendamment en Europe et en Asie, probablement parce que la peau foncée d’origine rendait difficile la synthèse de la vitamine D dans les régions les moins ensoleillées de la Terre. Les recherches indiquent que le «blanchiment» de la population européenne s’est produit il y a quelques milliers d’années. La peau noire a été préservée ou assombrie davantage dans les régions équatoriales, protégeant l’acide folique des rayons ultraviolets en excès.

Dans les Andes, l’Éthiopie et le Tibet, les populations se sont adaptées de manière évolutive aux hauteurs. En seulement trois mille ans, la sélection naturelle a réussi à doter les Tibétains d’impressionnants adaptations physiologiques qui leur permettent de supporter facilement une altitude de quatre mille mètres et de vivre normalement là où tout autre être humain peut être frappé par le «mal des montagnes».

Des peuples divers en Afrique, en Asie et en Amérique se adapté à la vie dans les forêts tropicales donnant naissance séparément au «type pygmée»: de très petits humains, dus à des causes génétiques. Dans l’Arctique, le corps robuste aux membres courts et la production de graisse brune sont des adaptations qui protègent les Esquimaux du froid intense. Dans les régions chaudes et arides, la sélection naturelle a produit des corps humains minces et minces avec une capacité de refroidissement accrue. Les gènes pour protéger des maladies telles que le paludisme se propagent dans toute l’Afrique subsaharienne. Il y a des villes avec des adaptations génétiques à la plongée ou contre les effets de l’arsenic toxique.

Notre capacité à nous protéger des agressions naturelles par la culture et les inventions n’a jamais désactivé la sélection naturelle

Il est très clair que notre capacité à nous protéger des agressions naturelles par la culture et les inventions n’a jamais désactivé la sélection naturelle. Ceux qui prétendent que nous n’évoluons plus s’excusent parfois en disant que tous ces exemples ne sont pas spectaculaires. En outre, ils ont d’autres arguments.

Le psychologue évolutionniste Satoshi Kanazawa a soutenu que notre environnement est si changeant, si instable depuis que nous avons inventé l’agriculture, que la sélection naturelle ne peut plus systématiquement favoriser aucun trait. Les psychologues évolutionnistes abondent dans la conviction que nous avons un «esprit de l’âge de pierre» forgé pendant les dizaines de milliers d’années que nous étions des chasseurs-cueilleurs, un esprit souvent mal adapté au mode de vie moderne. Les promoteurs du «régime paléo» ou du «paléo lifestyle» vendent des idées similaires mais liées à notre physiologie: nous aurions un «corps de l’âge de pierre» très en décalage avec nos habitudes actuelles de nutrition et d’activité physique.

Cependant, nous avons également subi des développements récents en termes de façon de nous nourrir. L’exemple le plus frappant est le nôtre (majorité) capacité à digérer les produits laitiers en Europe, au Moyen-Orient et dans certaines régions d’Afrique avec la tradition de l’élevage. Les humains, comme les autres mammifères, deviennent «intolérants au lactose» peu de temps après leur sevrage. La sélection naturelle, d’une très forte intensité comme rarement détectée, a propagé des mutations qui nous ont permis de profiter du lait de vache, de brebis et de chèvre tout au long de notre vie sans souffrir d’inconfort. Il ne fait aucun doute que les nutriments extraordinaires contenus dans les produits laitiers ont donné plus de vigueur et plus d’enfants (10% de plus) aux porteurs de ces gènes. Même aujourd’hui, on peut voir que l’intolérance au lactose souffre de certains désavantages pour la santé dans les régions où la consommation de lait est courante, comme au Royaume-Uni.

Nous évoluons plus vite car nous sommes beaucoup plus

Le biologiste et vulgarisateur Steve Jones a écrit que les grandes populations humaines d’aujourd’hui se mélangent trop et que cela dilue tout changement évolutif. En fait, strictement, le mélange lui-même est déjà en évolution. Jones n’était pas le seul à penser que l’évolution fonctionne beaucoup mieux dans de petites populations assez isolées. La dérive génétique est un mécanisme évolutif qui produit des différences aléatoires entre les populations et est beaucoup plus intense lorsqu’il y a peu d’individus et lorsqu’il n’y a pratiquement pas de migrations. La sélection naturelle, en revanche, peut faire de son mieux dans des populations importantes et surtout génétiquement diverses.

L’idée dominante que l’évolution humaine était bloquée, ou du moins considérablement ralentie, est entrée en crise lors de sa publication. L’explosion de 10000 ans: comment la civilisation a accéléré l’évolution humaine. C’était l’année 2009 et ce livre controversé des anthropologues Gregory Cochran et Henry Harpending, suggérait, pour la première fois, l’hypothèse inverse: la découverte de l’agriculture et la grande révolution néolithique qui a transformé les nomades en agriculteurs et agriculteurs, villageois et citadins, multiplié par cent par la vitesse de l’évolution humaine.

Notre espèce n’a jamais évolué aussi vite qu’au cours des dix derniers millénaires et nous continuons, selon ces auteurs, dans cette phase accélérée. Responsables étaient les nouvelles pressions sélectives, dues aux innombrables changements dans notre mode de vie. L’humanité a commencé à se nourrir d’autres manières, à travailler comme jamais auparavant, à entrer en relation avec beaucoup plus de personnes et dans des sociétés plus complexes. De nouveaux problèmes nutritionnels sont apparus, de nouvelles maladies, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons d’être intéressant pour le sexe opposé. En théorie, de nombreux gènes qui n’étaient pas avantageux dans le passé le sont devenus, et vice versa.

Tout simplement parce que beaucoup plus de personnes sont nées, le hasard peut produire ce qui était auparavant hautement improbable

Mais un autre facteur important a contribué à l’accélération évolutive: augmentation de la population. Comme l’explique John Hawks, il y a eu une augmentation massive pendant la transition agricole néolithique, et une plus récente après la révolution industrielle et la mondialisation du développement technologique.

La sélection naturelle fonctionne avec la variabilité génétique, c’est-à-dire avec différentes alternatives génétiques qui produisent des effets différents. Sans variabilité génétique, la sélection s’arrête. À mesure que la population augmente, la variabilité est beaucoup mieux conservée et de nombreuses autres mutations rares potentiellement bénéfiques émergent. Tout simplement parce que beaucoup plus de personnes sont nées, le hasard peut produire ce qui était auparavant hautement improbable. Tous ces bébés survivants qui, selon David Attenborough, avaient paralysé l’évolution, l’activent peut-être encore plus.

Les scientifiques d’aujourd’hui peuvent soumettre nos informations génomiques à différents tests et détecter les gènes qui ont récemment changé par sélection naturelle. Ce qu’ils ont constaté, c’est qu’ils sont nombreux, et que leur fonction est très variée: depuis des millénaires, des gènes liés au risque de maladie mentale, des gènes du système immunitaire, des gènes associés à l’odorat, au métabolisme, production de spermatozoïdes, pigmentation, forme osseuse, fonction cérébrale … Dans la plupart des cas, les bénéfices spécifiques ou les fonctions précises de ces gènes sont encore inconnus.

Il est impossible de faire des prédictions sur l’avenir de l’humanité. Aujourd’hui, nous savons que le véhicule de notre évolution a toujours été en mouvement et que la culture et la technologie, ainsi que l’existence de nombreuses personnes vivantes génétiquement diverses, peuvent fonctionner comme des accélérateurs plutôt que comme des freins. Comme l’a dit Carl Sagan, ayant une position minoritaire à son époque: “Il n’y a aucune raison de penser que le processus évolutif s’est arrêté. L’homme est un animal de transition”.