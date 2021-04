L’évêque Michael Curry réagit à la récente interview télévisée de Harry et Meghan

L’évêque américain qui a présidé le mariage en 2018 du prince Harry et de Meghan, duchesse de Sussex, a donné son point de vue sur l’interview explosive du couple avec Oprah Winfrey le mois dernier.

Le très révérend Michael Curry a été interrogé à la 3e heure d’AJOURD’HUI jeudi sur sa réaction à la séance, qui comprenait l’ancienne Meghan Markle, qui est biraciale, affirmant qu’il y avait des «préoccupations et des conversations» au sein de la famille royale avant son fils La naissance d’Archie sur « à quel point sa peau pourrait être sombre. »

« Là où j’ai finalement atterri, j’ai dit à quelqu’un, souvenez-vous, tout le monde impliqué dans ça, ce sont tous des gens », a déclaré Curry. « Et vous savez quoi, nous devons laisser tout le monde se relâcher comme on dit dans la rue et leur donner une pause. »

Curry, qui est le premier Afro-Américain à servir en tant qu’évêque président de l’Église épiscopale, a exhorté le pardon à la suite de l’interview du couple, qui a envoyé une onde de choc à travers la famille royale britannique.

«Et vous savez quoi, j’invite tout le monde à prier pour eux deux, à prier pour leur famille, à prier pour le Royaume-Uni, à prier pour nous tous afin que nous trouvions un moyen de faire face aux torts du passé, de guérir, de pardonner, de se réconcilier , » il a dit.

Curry est devenu le premier Américain à prêcher lors d’un mariage royal britannique lorsqu’il a prononcé un sermon mémorable aux noces de Meghan et Harry à la chapelle Saint-George du château de Windsor.

«J’ai été surpris par toute l’attention après le mariage royal», a-t-il déclaré AUJOURD’HUI en 2018. «Je ne m’attendais vraiment pas à cela. Mais ce qui m’a le plus surpris, c’est que ce qui résonnait était le message d’amour. ce n’était pas moi. Je veux dire, je l’ai livré. Mais c’était en fait le message de l’amour. «

L’amour n’était pas exactement le thème de l’interview du mois dernier avec Winfrey, car le couple décrivait les conflits au sein de la famille royale et les pensées suicidaires de Meghan à partir de la couverture médiatique intense de leur vie.

La reine Elizabeth II a publié une déclaration après l’interview, affirmant que la famille était « attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan ».

Une source royale a également déclaré à NBC News le mois dernier que Buckingham Palace envisageait d’embaucher quelqu’un pour diriger les efforts de diversité après les affirmations de Meghan sur les préoccupations concernant la couleur de peau d’Archie. Le frère de Harry, le prince William, a également nié que la famille soit raciste et aurait été « en colère et bouleversé » après l’interview.