L’événement Roblox Wonder Woman revient-il?

Avec la fin de l’événement Roblox Ready Player Two, les Robloxians doivent se demander quel sera le prochain grand événement Roblox. Eh bien, on dirait que Wonder Woman fait un retour en tant que prochain événement. Bien que cela ne soit pas confirmé par les sources officielles de Roblox, cela a du sens, car un nouvel événement Roblox Wonder Woman correspondrait à la sortie du film le jour de Noël La plus grande indication vient des nouveaux produits cosmétiques et des badges qui sont apparus sur le précédent jeu d’événement Roblox Wonder Woman.

Quatre nouveaux produits cosmétiques sont apparus dans la boutique Roblox Avatar, et ils sont tous liés à Wonder Woman. Il s’agit du survêtement de Steve Trevor, du pantalon de survêtement de Steve Trevor, de la chemise de Barbara Minerva et du pantalon de Barbara Minerva. Les fans, bien sûr, reconnaîtront ces noms comme deux des personnages principaux de Wonder Woman: 1984. Ces nouveaux produits cosmétiques sont actuellement hors vente et ne pouvaient pas être acquis auparavant, donc s’ils restent dans la boutique Avatar, il est probable que plus de contenu sera ajouté au jeu Wonder Woman: The Themyscira Experience. Cinq badges cachés ont également été ajoutés à l’expérience Themyscira, qui relie plus de preuves reliant les badges aux cosmétiques.

Encore plus de fuites d’événements Roblox Wonder Woman proviennent de RBXLeaks. Sur leur site Web, près de huit nouveaux produits cosmétiques spécifiques à Wonder Woman ont été ajoutés. Ils incluent tout, des lunettes 1984 aux casques dorés et aux ailes dorées. Même les oreilles de chat semblent liées à Wonder Woman, étant donné que le principal méchant est Cheetah. Ces éléments d’événement sont encore plus attrayants que ce qui se trouve déjà dans le catalogue Roblox, alors j’espère qu’ils apparaîtront plus tard ce mois-ci.

Les Robloxiens devraient se souvenir de l’événement Wonder Woman qui s’est produit l’été dernier. En juin 2020, Roblox s’est associé à DC pour lancer Wonder Woman: The Themyscira Experience, un événement qui présentait des quêtes et des objets spécifiques à Wonder Woman. Malheureusement, il semblait que l’événement avait été écourté, car le film Wonder Woman: 1984 n’est jamais sorti. Il est logique que les mises à jour se soient arrêtées, car Wonder Woman: 1984 a été retardée par rapport à la date d’été prévue. Après de nombreux retards et complications dus à la pandémie, la sortie officielle du film s’est finalement installée pour ce prochain jour de Noël. Il devrait sortir à la fois dans les salles et sur HBO Max.

Actuellement, il n’y a pas de mot officiel sur un deuxième événement Roblox Wonder Woman, donc les fans devraient prendre toutes ces nouvelles comme une rumeur pour le moment. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que d’autres nouvelles seront diffusées dans les semaines à venir.