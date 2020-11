L’événement Roblox Ready Player Two commence le 1er décembre

Roblox et Ready Player Two ont officiellement annoncé leur événement qui aura lieu à Roblox! Vous pourrez sauter dans le Ready Player Two Hub et jouer à 7 jeux différents, terminer 7 quêtes et collecter 7 reliques différentes. Vous devrez suivre les indices pour trouver les trésors et terminer les quêtes. Si vous voulez prendre une longueur d’avance, vous pouvez acheter le roman Ready Player Two le 24 novembre, ce qui devrait, espérons-le, vous donner un aperçu des jeux qui seront dans Roblox.

Comme mentionné dans le titre, cela ne commence que le 1er décembre 2020 à 10h PST (recherchez sur Google 10h PST à votre heure). Voici la description officielle du hub sur Roblox:

Roblox et l’auteur de Ready Player Two rappellent Gunters à l’action pour une chasse au trésor épique qui s’étend sur sept matchs et récompense des milliers de gagnants avec des prix sympas. Avez-vous ce qu’il faut pour percer les indices et devenir l’un des gagnants du grand prix? Il n’y a qu’une seule façon de le savoir.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’événement via la page officielle Roblox Ready Player Two.

Si vous êtes un grand fan du livre ou du film, vous pouvez entrer dans le hub le 1er décembre pour consulter une séance de questions-réponses exclusive entre Ernest Cline, l’auteur du livre, et Builderman de Roblox! Si vous regardez cette interview, on dirait qu’ils pourraient dévoiler des indices qui devraient vous aider à résoudre certaines des quêtes que vous devez accomplir.

Il existe actuellement trois badges que vous pouvez gagner dans le jeu, et chacun est associé à un élément du catalogue d’avatars. Cela signifie probablement que vous pourrez gagner chacun des objets en obtenant les badges. Voici les badges disponibles avec leurs descriptions:

Les teintes META

Débloqué par TOUS les joueurs qui collectent sept mystérieuses reliques cachées à travers Roblox et les ramènent au Hub.

77

Débloqué par les 77 PREMIERS joueurs qui collectent sept mystérieuses reliques cachées à travers Roblox et les ramènent au Hub.

777