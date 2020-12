L’événement Persona 5 Strikers nous a laissé tous ces détails

Nous avons pu assister virtuellement à l’événement Persona 5 Strikers… et nous ne pouvons que dire que nous attendons avec impatience plus de Phantom Thieves, coupables.

Bien coupables, Covid et les restrictions de mobilité ne nous empêchent pas de continuer à profiter des discussions et autres sur les jeux vidéo. Le format en ligne est à la hausse, et il est également perceptible dans ce secteur. Où est-ce que je veux aller avec ça? Eh bien, la semaine dernière, nous avons eu la chance d’être, avec d’autres médias, dans un Événement Persona 5 Strikers grâce à l’invitation de Koch Media.

Un des aspects techniques

On y voyait plusieurs détails qui vous feront sans aucun doute applaudir si vous êtes fans du genre musou ou de la saga Persona en général. Pour commencer, et sans vouloir vous laisser avec l’intrigue plus longtemps: oui, Persona 5 Strikers arrivera sur PlayStation 4 (jouable sur 5), Nintendo Switch et Steam le 23 février. Le meilleur? que si vous réservez le titre, vous serez en avance sur tout le monde, car il sera disponible à l’avance pour ceux qui réservent l’édition de luxe.

Mais méfiez-vous! Cela ne s’arrête pas là, puisque le jeu viendra avec des textes en espagnol, comme cela s’est produit avec Persona 5 Royal, pouvant choisir le double audio japonais ou anglais. Bonne nouvelle pour établir davantage cette saga en dehors des terres japonaises. Et rassurez-vous, nous n’allons pas vous laisser sans savoir ce que cette édition de luxe que nous avons mentionnée ci-dessus apporte:

Livre d’art numérique

Bande sonore numérique – Avec plus de 40 chansons incluses

Vidéo des coulisses – Making of « You Are Stronger » et « Towards a Dream »

BGM hérité de Persona, qui comprend des thèmes de la personne 1 à 4, y compris les versions Golden, Portable et remakes.

Le pack Toute attaque sur, qui inclus:

Pack de compétences Boost

Pack de compétences d’affinité de base

Pack de compétences de buff d’allié

Pack d’armure

Points de personne

Pack de compétences de debuff ennemi

De leur côté, ceux qui réservent l’édition physique peuvent obtenir un pin Joker exclusif.

Et le reste?

Si nous passons à des thèmes plus « jouables », dites-vous que nous pourrions voir quelques gameplays qui nous ont laissé en vouloir plus. La vérité est que Persona 5 Strikers est un musou, mais cela ne ressemble pas à un musou à première vue. C’est une fusion quelque peu étrange de concepts, déployer des ennemis lors de l’attaque, arrêter le temps pour exécuter des capacités … mais bien sûr, nous ne pouvons pas dire que cela fonctionne mal. Nous sommes impatients de faire un meilleur essai, si possible avec une nouvelle démo, car le corps nous demande déjà de l’abandonner avec ce titre.

Mais qu’avons-nous vu exactement? Eh bien, tout d’abord, les interactions entre les personnages, nous montrant que le titre continuera à avoir une charge narrative importante, en plus des différentes langues que nous aurons. De plus, nous avons pu voir le gameplay avec Joker, le chef des voleurs fantômes. Son style de jeu semble assez rapide et propre, concentrant la plupart des attaques sur les coups en l’air, profitant des faiblesses de l’ennemi. Par conséquent, un composant très « d’infiltration » et l’utilisation des ressources de la scène étaient assez visibles, ce qui correspond un peu aux personnages.

Et non, nous ne pouvions pas voir un autre personnage en dehors de celui-ci, mais ils nous ont assuré que les Phantom Thieves, séparément, seraient jouables, en plus de reconnaître que nous aurions deux nouveaux personnages jouables dans le titre. L’un semble clair que c’est l’étrange fille de la bande-annonce, mais qu’en est-il de l’autre? Nous vous invitons à théoriser, coupable, que cela ne fait jamais de mal.

Bien que si vous êtes intéressé par la « chicha » du jeu, c’est-à-dire la partie narrative, sachez que oui, nous sommes confrontés à une suite de Persona 5. A cette occasion, en plus, il sera temps de dire au revoir aux palais, et est que maintenant les choses se sont beaucoup intensifiées. Nos visites au métaverse ne seront plus exclusives à la psyché humaine de certains individus proches, non. Et maintenant, nous allons voyager entre les villes! Jusqu’à six d’entre eux ont été confirmés pour le moment, nous pouvons donc nous attendre à un peu de contenu. Il faut savoir aussi que ces villes qui nous inviteront dans le monde cognitif seront gouvernées par les «monarques», qui, évidemment, devront être battus.

Et voilà. Pour l’instant, nous devons nous contenter de cela, ce qui n’est pas une mince affaire. Dites-nous, coupable, ce titre retient-il votre attention? Attendrez-vous d’avoir plus d’informations sur lui?