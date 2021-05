L’événement Le grand écran est de retour réunit tous les grands studios pour célébrer le retour des salles de cinéma

Après le décollage de 2020, la saison des films d’été est enfin de retour. Alors que de plus en plus de salles commencent à rouvrir, les studios voient enfin l’opportunité de sortir leurs films à succès dans les salles pour un large public. Pour fêter cela, la National Association of Theatre Owners, la Motion Picture Association et de nombreux studios et personnalités les plus influents ont organisé mercredi un grand événement « Le grand écran est de retour », présentant pas mal de choses qui avaient déjà été montré mélangé avec quelques nouveaux teasers.

JJ Abrams et Jason Blum sont apparus en personne aux côtés de messages préenregistrés de divers autres cinéastes et distributeurs de théâtre. L’événement a présenté plus de 30 films à venir qui sortiront d’ici la fin de 2021 dans les salles de cinéma. Tout, des superproductions de tentpole massives aux petites indépendantes, était représenté. Arnold Schwarzenegger a lancé la procédure avec un grand discours comme lui seul le pouvait.

« Je ne serais pas là si ce n’était pas pour les théâtres, si ce n’était pas pour le grand écran. »

Le public de «Le grand écran est de retour» était composé de journalistes, de professionnels de l’industrie cinématographique et de directeurs d’expositions qui étaient tous masqués et socialement distancés, même si le CDC a déclaré que démasquer les personnes vaccinées était bien, avec la majorité de ceux qui l’assistance ayant été vaccinée. L’événement a dépassé la barre des trois heures. La plupart des images diffusées lors du grand événement ont déjà été publiées en ligne. Parmi les images montrées figuraient des aperçus de F9, Dans les hauteurs, Le chevalier vert et Le respect.

Cet événement a été taquiné pour la première fois lors des Oscars avec une vidéo mettant en vedette Matthew McConaughey, mais c’est maintenant arrivé, organisé à l’AMC Century City 15 à Century City. « Plus d’une douzaine de studios » ont participé à la conférence qui a présenté « des chefs de studio, des cadres et des extraits de films dont Warner Bros, Paramount, Sony, Disney, Universal, United Artists, NEON, IFC, A24, Focus, Lionsgate et Sony Pictures Classics. «

Une déclaration publiée par le comité pour « The Big Screen is Back Event » déclare ce qui suit.

«Après un an et demi de fermetures de théâtres, de restrictions, de confusion des consommateurs et d’ardoises en mouvement, cet événement se veut une joyeuse célébration de l’industrie que nous aimons tous – une qui comprend la réunion de la presse de divertissement pour célébrer le re -ouverture des salles de cinéma dans tout le pays cet été. Il y a beaucoup de raisons d’être enthousiasmées et beaucoup de choses que le public attend avec impatience cet été. «

Chacune des présentations des studios comportait des images quelque peu nouvelles, des questions et réponses animées et des conversations avec des cinéastes. Beaucoup de films présentés dans cet événement sont des films qui devaient faire leurs débuts en 2020. Cependant, en raison de la pandémie COVID-19, ces films ont été retardés et les studios ont été obligés d’expérimenter sur la façon de distribuer leur ardoise de films.

Certains des blockbusters qui feront leurs débuts cet été comprennent Cruella le 28 mai, Un endroit tranquille: partie II le 28 mai, La conjuration: le diable m’a fait le faire le 4 juin, Dans les hauteurs le 11 juin, F9 le 25 juin, Veuve noire le 9 juillet, Space Jam: un nouvel héritage le 16 juillet Œil de vipère le 23 juillet, Croisière dans la jungle le 30 juillet, La brigade suicide le 6 août, et Guy gratuit le 13 août.

Beaucoup de ces sélections sont distribuées dans des formats hybrides. Warner Bros.a fait ses débuts en 2021 dans les salles de cinéma et pour une série limitée sur HBO Max sans prix supplémentaire. Certains des blockbusters d’été à venir sur HBO Max comprennent Space Jam: un nouvel héritage, Dans les hauteurs, et La brigade suicide.

Disney continuera également à offrir son service «Premier Access» Disney + dans lequel les films seront disponibles en salles et sur Disney + pour un supplément de 30 €. Cruella, Veuve noire, et Croisière dans la jungle fera partie de ce service pour ceux qui ne sont peut-être pas encore prêts à retourner au cinéma.

«Pour ce qui est d’aller au-delà de cet exercice, nous n’avons pas annoncé exactement quelle sera notre stratégie en termes de titres qui seront théâtraux plus l’accès premier à Disney, lesquels seront directs à Disney + ou lesquels iront en salles. », A déclaré le PDG de Disney, Bob Chapek. « Nous continuerons de suivre l’évolution de la reprise du marché du cinéma et nous utiliserons cette flexibilité pour faire le bon appel au bon moment. »

Même avec de nombreux films d’été destinés à des services de streaming, les cinéphiles peuvent toujours être enthousiasmés par le retour en salles. Nous espérons que cet été servira de rebond dont les chaînes de théâtre auront besoin pour l’avenir. Cette nouvelle provient de Variety.

