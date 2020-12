L’événement en direct Galactus de Fortnite était un jeu de tir épique de science-fiction avec des bus spatiaux volants

Pendant quelques minutes de bonheur, les joueurs du populaire jeu Fortnite Battle Royale ont finalement pu voler, à la manière de la science-fiction, dans un combat pour sauver la réalité elle-même.

L’événement en direct de fin de saison 4 du chapitre 2 du jeu, mardi 1er décembre, a vu les joueurs prendre le contrôle de l’emblématique Battle Bus de Fortnite, qui dépose les utilisateurs sur le terrain de jeu au début de chaque partie, et combat le Galactus dévoreur de planète dans un bataille épique pour sauver la réalité.

Les personnages Marvel Iron Man, Thor, Wolverine, Storm et d’autres ont aidé les joueurs dans la bataille contre Galactus, une entité cosmique qui a besoin de consommer de l’énergie pour survivre. (Galactus a parcouru l’espace vers l’île Fortnite toute la saison.) Voici un aperçu de son apparence dans le jeu pour le streamer YouTube Fortnite TaborTime (et pour le vôtre et l’éditeur de 45secondes.fr Tariq Malik).

En relation: Fortnite devient galactique avec un skin spatial pour un nouveau service d’abonnement

Iron Man a demandé aux joueurs d’abattre les assistants robotiques de Galactus pour réduire l’énergie de l’ennemi, avant de permettre à Galactus de manger tous les bus de combat pour le faire exploser.

Cela a indiqué une situation de jeu de tir de science-fiction amusante où vous tuiez des drones en trois dimensions avec un bus volant, en zoomant dans les couloirs d’un vaisseau spatial de la même manière que le X-Wing de Luke Skywalker dans l’apogée de « Star Wars: Un nouvel espoir ».

Merci Iron Man pour le super bus spatial. Oui, il a des blasters laser. (Crédit d’image: Epic Games)

La référence du film date de 1977, assez ancienne pour le public de base de Fortnite Generation Z, mais il est probable que vos enfants sachent qui est Skywalker grâce à toutes les suites de « Star Wars » qui viennent de se terminer en 2019.

En relation: Fortnite Chapter 2 Season 3 regorge d’astronautes. Nous sommes ravis

Dans les derniers instants de Galactus à l’écran, une planète semblable à Saturne flottait au loin tandis que l’ennemi semblait imploser sous l’énergie des bus de combat qu’il avalait et se faufilait à travers une faille interdimensionnelle. Puis la vue est soudainement devenue noire.

Les joueurs se connectant à Fortnite dans les prochaines heures ne pourront rien voir, car le serveur est en maintenance pour la nouvelle saison. Il est censé être de nouveau en ligne vers 4 h 00 HNE (9 h 00 GMT) mercredi (2 décembre).

Fortnite a été lourd sur le contenu spatial ces derniers mois, y compris une poursuite de plusieurs semaines d’un ancien astronaute, et la sortie de nombreux skins et équipements avec des thèmes galactiques et « Star Wars ». La nouvelle saison lancera un service d’abonnement pour 11,99 € par mois. Chaque mois apportera 1000 V-Bucks ou monnaie Fortnite pour les joueurs (équivalent à environ 7,99 USD), l’accès au pass de combat de la saison en cours et un nouveau skin; la première tenue de demain est une merveille étoilée appelée « Galaxia ».

Les batailles réelles de Fortnite ont dominé l’été 2020, lorsque le créateur Epic Games a affronté Google et Apple dans le but de réduire les paiements directs pour les applications mobiles. Plus tôt ce mois-ci, alors qu’Apple faisait face à un nouveau procès Fortnite, le géant de la technologie a annoncé que les petits développeurs ne paieraient qu’une commission de 15% au lieu des 30% actuels, à compter du 1er janvier 2021.

Fortnite reviendra au chapitre 2, saison 5 le 2 décembre 2020. (Crédit d’image: Epic Games)

Quant à ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre ensuite, il est difficile de prédire car les efforts pour arrêter Galactus ont anéanti tout ce qui était à portée de vue pendant l’événement. Mais nous espérons plus de thèmes spatiaux lorsque la prochaine saison commencera demain.

Les meilleures offres Fortnite du jour Fortnite – 6000 (+1 500 … Fortnite – 6000 (1500 … JEUX VIDÉO À DOMICILE WARNER …

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.